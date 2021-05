Desde el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro solicitaron la captura internacional de Marcos Roberto Francisco (36), sospechoso de chocar y matar a dos mujeres en la ruta nacional 101, en Bernardo de Irigoyen.

El acusado es un comerciante de la frontera seca que está prófugo hace casi 40 días, luego de huir de la escena del hecho antes de que llegue la Policía.

Se cree que el prófugo huyó a Brasil debido a la porosidad de la frontera en el norte provincial.

Luego del choque el hombre implicado fue buscado en sus propiedades y diversos centros asistenciales, pero no fue encontrado.

Hay una constante comunicación entre la Policía de Misiones y las autoridades del país vecino, una vez que el requerimiento del juez Ariel Belda Palomar sea aceptado, la búsqueda de Francisco se ampliará a otros países formalmente y contará con la colaboración de Interpol.

El Juzgado interviniente ya rechazó un pedido de eximición de prisión que hubiera permitido al sospechosos de seguir el proceso en su contra en libertad.

La presentación se hizo mediante un abogado particular el 27 de abril y fue rechazada, luego de la opinión de Fiscalía, el 4 de mayo.

Se cree que Marcos Roberto, quien manejaba la Toyota Hilux chocó de frente a un Volkswagen Gol Country en el que murieron Olivia Dreyer (56) y Sonia Bohling (30).

En el auto de las víctimas viajaban también Danilo Bohling (58), esposo y padre de las víctimas, quien conducía el auto, y además viajaba el hijo de Sonia, de 9 años.

Danilo Bohling dijo que la mañana del 18 de abril, poco antes de las 6 de la mañana, viajaba a Eldorado, con una parada previa en Bernardo de Irigoyen ya que en ambas localidades viven sus hijas, Manifestó que quería llevarle algunos elementos para sus estudios y pasar con ellas una jornada familiar.

Danilo declaró que “No estaba claro todavía. Yo el viaje recuerdo, era un viaje tranquilo y de golpe vi una luz de frente y chau, no vi más nada. Cuando abrí mis ojos había muchas imágenes, ambulancia, Policía, Gendarmería, todo ese escenario. La camioneta, mi auto, los cuerpos. Fue horrorosa esa imagen”

“Cuando reaccioné estaba parado en medio del asfalto y estaban todos. Cómo salí del auto no recuerdo, cuando me desperté bien yo estaba parado arriba del asfalto. Cuando pregunté qué pasó un tipo me dijo ‘chocaron de frente con la camioneta’. Dije ‘esto no puede ser’ y ahí vi bien todo. Es una imagen que no sale mas de mi cabeza” contó.

Mediante que Danilo y su familia pudieron recabar datos y el acceso a audios de su grupo de amigos que trascendieron, saben que el hombre que los chocó, estaba en un avanzado estado de ebriedad.

Esos mensajes, después del accidente, serían de una persona que dice haber estado con el prófugo y otros hombres durante esa madrugada.

En los audios se detalla una noche de excesos y describe que el sospechoso no podía mantenerse en pie momentos antes del siniestro.

De todas formas esta secuencia deberá ser corroborada por la Justicia y, sobre todo, ratificada por el protagonista.

Danilo Bohling contaba con indignación: “Él venía en contramano y me agarró en contramano. Estaba durísimo (sic). Yo tengo muchos audios que mandaron los amigos que estaban chupando con él. Entonces él estaba consciente que cometió el error y por eso se fugó”, reclamó el sobreviviente. “No hizo nada para ayudar. El tipo se fugó inmediatamente, se fugó y listo. Él abandonó el lugar y desapareció. Hasta hoy no lo encontraron todavía”,

Agregó también “es lo que más bronca me da. Conociéndole como le conocen, saben lo que hace y las autoridades no comunican nada, no se sabe si están tapando algo o qué. Te genera una impotencia y una bronca. Uno empieza a sospechar que está siendo encubierto por alguien. Además tiene mucho capital, según nos informamos, chacras y autos, pero no tiene nada a su nombre”