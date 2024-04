Pagos al FMI hizo caer las reservas, mientras el equipo económico avanza en negociaciones clave

El Gobierno nacional avanza en una serie de frentes para obtener dólares que le permitan fortalecer el nivel de reservas del Banco Central, lo cual le daría más capacidad de maniobra para evaluar con mayor decisión la salida del cepo cambiario.

El Ministerio de Economía le pagó hoy al Fondo Monetario Internacional (FMI) US$ 1.950 millones correspondientes a dos vencimientos que habían operado durante el mes y se unificaron en el último día del período.

Además, mañana deberá desembolsar otros US$ 800 millones, producto de un pago de intereses que en este caso no puede ser postergado.

De esta forma, las reservas brutas se resintieron y se ubicaron en US$ 27.575 millones. Si bien el primer pago se realizó con DEG (la moneda del FMI) que se habían recibido en enero con el último desembolso, estaban computadas en el nivel de reservas brutas.

En la rueda del MULC de hoy el Central pudo comprar US$ 194 millones y recuperar el 10% de lo girado al FMI.

Nueva revisión del acuerdo

Una misión del organismo inició hoy la octava revisión del acuerdo, cuyas metas están cumplidas, tal como ya anunció el propio jefe del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés.

En consecuencia, se descuenta la recomendación del staff al Directorio para que sea aprobada. Dado los tiempos, esa reunión del Board podría realizarse más cerca de fin de mes y autorizará un desembolso por US$ 750 millones.

Por otro lado, en recientes declaraciones públicas el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que se sigue trabajando en un nuevo programa con el FMI.

El organismo había enfriado esta posibilidad en las últimas semanas e incluso Caputo no obtuvo mayores resultados en su visita al FMI a mediados de mes para participar de la Asamblea de Primavera.

No obstante ello, el jefe del Palacio de Hacienda reflotó la idea, tal vez con la intención de enviar una señal al mercado financiero de que el país seguirá contando con apoyo internacional.

Pagos y negociaciones pendientes

Argentina se enfrenta a meses exigentes en materia de pagos de deuda en dólares. Si bien en junio vencen apenas US$ 254 millones, luego en el tercer trimestre el volumen de pagos en títulos públicos, FMI y organismos multilaterales asciende a US$ 6.584 millones.

El Gobierno cuenta con el ingreso de dólares por la cosecha gruesa, pero por el momento se aprecia una demora en la liquidación que podría complicar los planes del gobierno.

A estas negociaciones se suman las que están realizando en China la canciller Diana Mondino y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Si bien hay reuniones con empresarios para atraer inversiones uno de los temas principales es la renovación del swap por US$ 18.000 millones que mantienen ambos países. Ese dinero es parte de los casi US$ 28.000 que se anuncian día a día. Incluso un tramo de US$ 5.000 vence en junio y en caso de no ser renovado significará una nueva obligación para el BCRA.

Hasta el momento, a 48 horas del desembarco de la delegación –que incluye a secretario de Finanzas- Pablo Quirno- en Shangai no hay información oficial sobre este punto.

A esta altura los analistas ven con preocupación el ritmo de liquidación, impactado por factores climáticos, por especulación de los productores y también por los últimos paros en puertos y aceiteras.

De todas maneras, en la plaza informal el dólar se mantuvo estable y cerró a $ 1.040. En tanto en la plaza financiera, el MEP se ubicó en $ 1.044 y el Contado con Liquidación en 1.094.

Con la compra de US$ 194 millones, el BCRA totalizó compras en abril por US$ 3.348 millones, el mejor registro en los cuatro meses del año, según precisó el operador Gustavo Quintana.