Massa recibió U$S 6.500 millones de China para controlar el dólar y prometió que no habrá devaluación

El Gobierno nacional recibió un necesario respaldo de su par de China al activarse el segundo tramo del swap vigente con ese país por un monto equivalente a U$S 6.500 millones, que podrán ser utilizados para intervenir en los dólares financieros.

El efecto inmediato fue una fuerte caída del dólar “blue” que cerró este miércoles a $ 905 con una caída de $ 85 en la jornada y de $ 150 desde el pico que había alcanzado la semana pasada.

Alberto Fernández anunció que China amplió el swap Foto: Google

Además, reactivó el ánimo en el Ministerio de Economía, y el viceministro, Gabriel Rubinstein prometió que el lunes no habrá devaluación.

De esta manera, el ministro y candidato a presidente, Sergio Massa, se aseguró capacidad de maniobra para evitar una disparada del dólar en las últimas 72 horas hábiles antes de la elección presidencial y obtuvo un colchón hasta una eventual segunda vuelta en noviembre.

Las negociaciones se completaron durante la visita que realiza el presidente, Alberto Fernández, a China, quien está acompañado por el titular del Banco Central (BCRA) Miguel Pesce.

El anuncio llegó en un momento crucial ante el temor de los inversores sobre cómo será el escenario económico a partir del lunes 23 de octubre.

Con el dinero disponible el BCRA podrá recomponer su nivel de reservas brutas, (ayer habían cerrado por debajo de los U$S 25.000 millones) que sufrirán una caída hacia fin de mes cuando se deban pagar U$S 3.400 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) entre el 31 de octubre el 1° de noviembre en concepto de capital e intereses de préstamos vigentes. Si bien este monto se cancelará con DEGs girados por el organismo en el desembolso de septiembre su salida tendrá un impacto en el número que día a día informa el BCRA.

“Que nadie dude de la capacidad de pago de la Argentina”, resaltó Massa al informar del acuerdo con el Banco de China. La frase tiene un alto contenido económico habida cuenta de la endeble situación de reservas del Central y los compromisos que debe afrentar.

El ministro también anticipó que la semana próxima habría una “precancelación” de vencimientos con el FMI.

Tal es la capacidad del gobierno de mostrar un mínimo de fortaleza que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein salió a cruzar en las redes sociales al economista, Gabriel Caamaño, quien puso en duda los usos del swap.

“Lo nuevo son U$S 1.500 millones más de yuanes. Porque el segundo tramo de U$S 5.000 millones cómo el mismo reconoce ya estaba (por Massa). No hay mención a acuerdo de conversión, ergo no son U$S para intervenir en paralelos. Son yuanes para intercambio comercial”, publicó Caamaño en un tweet. La duda planteada por Caamaño sobre la falta de información sobre la conversión fue compartida por otros economistas.

Rubinstein replicó por la misma vía: “No es así. Se activan U$S 6.500 millones. Y se podrán usar para importaciones, pagos externos o intervención en CCL/MEP, que esperemos puedan bajar y alejarse de los valores de ‘pánico’ recientes”.

Además de las manifestaciones desde el Ministerio de Economía, también el BCRA se preocupó en dejar en claro que los dólares obtenidos se utilizarán para controlar el dólar con una frase contundente: “El monto disponible es de 47.000 millones de RMB, que pueden ser aplicados a objetivos de desarrollo del comercio bilateral y a la estabilidad de los mercados financieros en Argentina”.

Cabe recordar que en enero se había activado un primer tramo de esta operación por 35 mil millones de yuanes, que se computaron como reservas del BCRA. Además cabe remarcar que el contrato con el Banco chino por estas operaciones es secreto.

Rubinstein también cruzó al referente económico de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, quien vaticinó un dólar oficial de $ 500 la próxima semana.

El viceministro negó una devaluación y aseguró que la cotización oficial de la divisa continuará en $ 350 y desde el 15 de noviembre habrá un crawling peg (devaluación diaria) de 3%.

El dólar "blue" empezó a bajar. Foto: roadshow.com.ar

Luego de conocerse la noticia del acuerdo con China el dólar blue inició un marcado retroceso y cerró las operaciones a $ 905.

Diferente es la situación en las operaciones en la Bolsa de Comercio, donde el MEP sube a $ 893,75 y el Contado con Liquidación a $ 970,05.