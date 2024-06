La deuda pública aumentó US$ 65.000 millones desde la asunción de Milei

La deuda pública bruta del Estado nacional ascendió a US$ 435.674 millones a fin de mayo, lo que implica un aumento de US$ 65 mil millones desde la asunción del presidente Javier Milei, según cifras de la Secretaría de Finanzas.

Durante mayo pasado el pasivo público subió US$ 21.606 millones, alza –que al igual que la acumulada- en su mayor parte es consecuencia de la migración de los pasivos del Banco Central al Tesoro Nacional.

La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 1.825 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 23.431 millones. Este tramo de deuda es que el absorbió el Tesoro Nacional proveniente del desarme de los “pasivos remunerados” (ex Leliqs) del Banco Central.

De esta manera se blanquea una deuda que mantenía el conjunto del Estado argentino, pero que antes de este proceso estaba dividida en dos organismos del Estado.

Es de prever que en los próximos meses se seguirá incrementando la deuda pública dado que aún el BCRA tiene “pases” por 18 billones de pesos.

Durante mayo la deuda en títulos públicos en pesos ascendió al equivalente de US$ 149.414 millones, con un aumento de US$ 11.077 millones respecto de abril. La mayor parte de este incremento corresponde a bonos que ajustan por CER que pasaron de US$ 124.748 a US$ 135.417.