El FMI aprobó la octava revisión y el giro de US$ 800 millones: “Siguen las buenas noticias”

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la octava revisión del programa en curso con la Argentina y un desembolso de US$ 800 millones de dólares, pero no hizo referencias al inicio de una negociación por un nuevo acuerdo que incluya fondos frescos.

“El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024″, sostuvo el organismo en un comunicado de prensa.

No obstante, el FMI advirtió que “para mantener el progreso es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal” y “dar los primeros pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, y aplicar reformas para desbloquear el crecimiento, el empleo formal y la inversión”.

De esta forma, el organismo insiste en la forma en que el Gobierno alcanzó el superávit fiscal y le pide que continúe dando pasos en la salida del cepo.

En ese sentido, el Gobierno se alineó con los pedidos del FMI al anunciar que quedó atrás la etapa de la “tasa real negativa”, otro de los reclamos constantes del organismo.

Al respecto, el Directorio aprobó “exenciones de incumplimiento para una nueva restricción cambiaria y múltiples prácticas cambiarias en el contexto de cierta flexibilización de las restricciones al pago de dividendos”. En ese caso le perdonó al país la demora en la toma de algunas decisiones al haber permitido el pago de dividendos a través de los Bopreal.

En otro segmento de su comunicado, el FMI reiteró que “será necesario proseguir los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables, ampliar el apoyo político y garantizar la agilidad en la formulación de las políticas”.

Javier Milei celebró la aprobación en sus redes con una frase: “Siguen las buenas noticias”. El presidente tendrá un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la reunión del G7 que se realiza en Italia.

Expectativas por un nuevo programa

En las últimas horas el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que tras la aprobación de la octava revisión se iniciaría una negociación con el organismo para la elaboración de un nuevo programa que incluya fondos frescos para acelerar la salida del cepo.

El Gobierno pretendía desmantelar las restricciones en el segundo semestre con fondos propios que podía conseguir a partir de la liquidación de la cosecha pero este objetivo no se está cumpliendo y en consecuencia deberá requerir de nuevo endeudamiento para normalizar el mercado cambiario.

El Ministerio de Economía y el Banco Central señalaron que el desembolso cubre el pago de US$ 645 millones que debe afrontarse en julio.

“El pago previsto para julio es el último pago de amortización al FMI contemplado dentro del marco del programa actual que vence en noviembre 2024. A partir de ese pago y durante los próximos 2 años (hasta septiembre 2026) Argentina no enfrenta vencimientos de amortización del capital”, señalaron.

El comunicado conjunto detalló que “el BCRA acumuló US$ mil millones de Reservas Internacionales Netas (RIN) al 31 de marzo (a precios de programa), siendo la meta a esa fecha de US$ 6 mil millones”.

“En vista de que el nivel actual de acumulación de reservas ya excede el previsto en el programa para todo el segundo trimestre (meta original de US$ 9,2 mil millones al 30 de junio de 2024), se acordó elevar la meta del segundo trimestre a US$ 10,9 mil millones, sin afectar la meta anual original (que se mantiene en US$ 9,7 mil millones al 31 de diciembre de 2024)”, afirmaron.