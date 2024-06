Caputo adelantó que le pedirá más plata al FMI para salir del cepo

Finalmente y luego de varios anuncios contradictorios, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno nacional se endeudará más con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder salir del cepo cambiario.

“Estamos en el proceso de la revisión del Fondo que va a ser el 13 de este mes y a partir de ahí empezaremos a negociar con ellos un nuevo programa. No lo estamos anunciando ahora porque lógicamente primero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente tratar de que con ese programa llegue nueva plata”, precisó Caputo.

El proceso de revisión al que se refiere el ministro es la aprobación de la octava auditoría que deriva en un desembolso de US$ 800 millones que se concretaría este jueves.

Pero por primera vez el Gobierno admitió con particular énfasis que una renovación del programa incluirá fondos frescos.

Las especulaciones sobre un nuevo programa entre la Argentina y el FMI se remontan a marzo de este año cuando fue el propio presidente Javier Milei el que le puso cifra a ese auxilio adicional: US$ 15.000 millones.

Desde allí que en cada viaje a Estados Unidos de algún funcionario se manejara esta posibilidad que nunca se concretó. Es más, cada vez que podía el FMI se encargaba de enfriarla.

Pero durante una exposición en el Foro Libertad y Progreso que se realizó este martes en Buenos Aires, Caputo fue explícito al anunciar que se iniciarán las conversaciones luego de la inminente reunión del Board.

Los planes que no salieron

Cabe recordar que Milei había dicho que además de la negociación con el FMI se estaba hablando con organismos multilaterales y algunos países para armar un crédito especial, lo cual nunca ocurrió. El presidente dijo que en caso de no cerrarse estas negociaciones la salida del cepo se daría en el segundo semestre a partir del ingreso de los dólares que generaría la cosecha, lo cual tampoco se produjo en la medida esperada.

La liquidación del agro es muy inferior a la calculada y por ende tampoco puede utilizarse esta herramienta financiera para sostener el levantamiento de las restricciones. En lo que va de junio, el Banco Central apenas pudo reunir poco más de US$ 60 millones, con ventas netas en las últimas tres ruedas.

Además, el frente financiero externo se complicó con las trabas que está poniendo China para renovar el swap que obliga al pago de unos US$ 4.800 millones en junio y julio.

Con este escenario financiero más la incertidumbre por el resultado de la “ley Bases”, el mercado marcó su inquietud con el dólar blue en $ 1.300 y una nueva baja de bonos y acciones.

Por la tarde, el ministro Caputo publicó un mensaje en la red social X para ratificar que el gobierno no piensa en una devaluación: “Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili (titular del Banco Central), que en caso que se apruebe la Ley Bases, la baja del impuesto PAIS no viene asociada a ninguna devaluación. Tampoco se tocará el 80/20 (dólar blend) actual ni el crawling peg de 2%”, escribió el titular de Economía.

“El país se va a recuperar”

En su mensaje en el foro de la Fundación Libertad y Progreso, el ministro dejó algunas consideraciones políticas. Sostuvo que aun cuando el Gobierno no contara con las herramientas legislativas necesarias, “el país se recuperará igual”, pero, admitió, “demandará más tiempo”. Caputo aludió así a la ley que mañana votará el Senado. “Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero, si no pasa, no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”, dijo el ministro.

“Ojalá haya responsabilidad por el lado del Congreso y la ley salga porque eso va a acelerar las cosas. Si no sale es un tema de tiempo. El año que viene el Presidente no va a ganar con el 40% sino con el 60% o 70%”, pronosticó el ministro, lo cual supone que tendrá la fuerza legislativa para impulsar las reformas que pretende.

Caputo, que afirmó que Milei “se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar pero nadie se animó en 100 años”, ratificó además que el Estado Nacional no modificará su postura de no financiar más obra pública.

“Están viniendo los gobernadores a pedir que les demos las obras y (Guillermo) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser”, sostuvo el ministro.

“La última semana vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja”, comentó al respecto. Pero hizo una aclaración de tipo político. “Con la excepción de la provincia de Buenos Aires, que tenemos un gastador serial, están todos contentos”, dijo en referencia al gobernador Axel Kicillof.

Hoy temprano el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (exministro del área en los cuatro años de la presidencia de Alberto Fernández), junto a 20 intendentes bonaerenses se presentaron en el Ministerio de Economía para presentar una nota en la que reclamaban los fondos para completar obras públicas inconclusas y una deuda de $5 billones de pesos.