El dueño de Don Julio habló sobre la crisis del sector gastronómico: “Hace muchísimos años no vivíamos esto”

La parrila Don Julio es uno de los restaurantes de carnes más importantes de la Argentina y de los más prestigiosos del mundo. Su exclusividad lo convirtió en uno de los lugares preferidos de personas de alto poder adquisitivo y es paseo obligado del turismo extranjero.

Pablo Rivero, chef y creador del restaurante, habló acerca del particular momento económico que pasa no solo su emprendimiento sino el sector gastronómico en general.

Pablo Rivero, de la Parrilla Don Julio, (Gentileza Clarín).

“Estamos viviendo un momento que hace muchísimos años no vivíamos, que es una crisis de consumo de restaurantes”, comenzó su explicación, en diálogo con el periodista Maxi Montenegro.

“En los restaurantes había épocas de consumo menor o mayor, pero ahora lo que hay es menor cantidad de clientes para todos. Especialmente porque se cortó el flujo de turistas”, comentó Rivero, quien consideró también que “Argentina está cara en dólares”.

Como aspecto positivo señaló que hay una baja de precios por parte de proveedores y productores. “Están acomodando sus precios. No digo que esto haga que los restaurantes bajen sus precios, puede suceder en algún momento, pero al menos hace que no se traslade la inflación a la carta. Porque una inflación acumulada de 10 meses hay que aplicarla a la carta, hoy no está sucediendo, porque se están acomodando los precios a la baja. No sé si alcanza, no soy economista”, indicó.

“A muchos colegas se les está complicando”

“Estamos tratando de acomodarnos en un nuevo esquema. Todos los colegas están preocupados y con esperanza de que en algún momento esto levante”, señaló.

“Yo al sector gastronómico le tengo mucha fe, tal vez porque no me queda otra. Pero año a año se va incorporando más gente al rango etario de potencial consumidor y no abren tantos restaurantes. Creo que va a haber un momento de bonanza, no sé cuándo, espero que sea pronto, porque me llegan noticias de que a muchos colegas se les está complicando”, comentó.

Por otro lado señaló que los ingresos no acompañan los costos. Como ejemplo de esto mencionó la suba de los salarios: “Han subido, por suerte, pero eso también achica los márgenes”.

Rivero acotó que lo que realmente impacta es el “gran volumen de comensales que falta”. “Eso históricamente generaba un derrame a los otros lugares. Hoy al no haber ese derrame hay una concentración en los restaurantes de siempre y a los otros no les llega el público”, explicó. “Hay una nueva realidad. Estamos en otro partido, se terminó el anterior y ahora estamos empezando este”, consideró.