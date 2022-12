“Dólar soja”: se liquidó un tercio de lo comprometido y el Central compró U$S 457 millones

En la primera semana de vigencia del “dólar soja 2″ se liquidó un tercio del total comprometido y el Banco Central pudo adquirir para sus reservas U$S 457 millones: hasta el viernes los agroexportadores vendieron tenencias por U$S 956 millones, de los U$S 3.000 millones que, según el Gobierno nacional, prometieron a cambio de acceder a un dólar de $230.

"Dólar soja 2", la nueva apuesta del Gobierno.

La semana próxima será acotada en cuando a operaciones debido a que jueves y viernes serán feriados, con lo cual se aguarda una concentración durante los tres primeros días.

El ritmo de liquidación del arranque fue cambiante. El lunes 28 de noviembre el Banco Central pudo comprar U$S 192 millones y el martes U$S 122 millones. Luego hubo dos jornadas muy flojas, ya que el miércoles se quedó con U$S 24 millones y el jueves con apenas U$S 5,8 millones. Finalmente, el viernes recuperó fuerza para hacerse de U$S 113 millones.

Esta expectativa por el ingreso de dólares al Central le quitó presión a los diferentes tipos de cambio. El dólar “Blue” el lunes escaló hasta $ 318, pero con el correr de los días fue cediendo para terminar la rueda del viernes en $ 312.

El dólar oficial se devaluó 0,22% y se ubicó en $ 175,20. Así, el dólar ahorro pasó a $ 289,08, y las opciones “turistas” quedaron en $ 306 para gastos inferiores a U$S 300 y en $350,40 para los que superan el tope. En tanto, las opciones bursátiles no sufrieron variaciones significativas, dado que el Contado con Liquidación operó en torno a los $326 y el MEP en $318.

La coyuntura de corto plazo le permitirá al equipo económico transitar los próximos días sin sobresaltos, pero sin poder descuidar el futuro inmediato, máxime luego de conocerse los datos de recaudación de noviembre.

La planilla oficial dio cuenta del efecto del “dólar soja 1″, ya que el adelantamiento de las liquidaciones cuyos derechos de exportación se pagaron entre septiembre y octubre secó noviembre y produjo una caída de 35% en la recaudación por ese rubro que pegó en el balance total. También impactó “la seca” que redujo los ingresos que estaban previstos por la venta de otros cereales, especialmente el trigo, cuya cosecha se redujo a la mitad.

El escenario fue ratificado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), quienes indicaron que la liquidación de empresas del sector agro exportador se redujo 17% en noviembre.

Si bien marcaron el efecto de la sequía, lo curioso es que también apuntaron al “dólar soja” del que son directos beneficiarios, al sostener que la “falta de oferta estable” es producto de “las condiciones macroeconómicas”.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, continúa procurando convencer a los agentes económicos, productores, e industriales, que contará con los dólares suficientes para atender la demanda de importación de insumos.

Massa, confiado

El ministro de Economía, Sergio Massa, se mostró confiado en que la inflación de noviembre mostrará una reducción con relación a los meses anteriores. “Tenemos una enorme expectativa con los datos de inflación de noviembre, según nos adelanta nuestra Secretaría de Programación Económica. Vamos a cumplir el compromiso de recorrer un sendero de reducción de la inflación, porque eso es devolver capacidad de compra a nuestra gente”, enfatizó.

El jefe del Palacio de Hacienda destacó que “no es solo con aumentos de salarios que devolveremos el poder de compra; si bajamos la inflación devolvemos mucho más”.

Sergio Massa confía en que la inflación vaya decreciendo paulatinamente.

El equipo económico confía en que el programa “Precios Justos” sirvió de amortiguador para moderar la velocidad que traía la suba de precios.

Las cifras oficiales serán difundidas el jueves 15 de diciembre.

Las consultoras privadas la ubican en torno al 6%, e incluso hay sondeos que la dan por debajo de ese número. Un adelanto de lo que calculó el mercado se verá el próximo miércoles cuando el Banco Central publica el Relevamiento de Expectativas e Mercado.