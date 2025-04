Dólar 2025: qué billetes dejarán de circular desde mayo y cómo cambiarlos fácilmente

La Reserva Federal de EE.UU. anunció una nueva medida que impactará a quienes utilizan dólares físicos en todo el mundo. A partir de mayo, ciertos billetes deteriorados serán retirados del sistema y se activará un mecanismo ágil para reemplazarlos.

¿Por qué algunos billetes de dólar saldrán de circulación?

La Reserva Federal (Fed) confirmó que eliminará progresivamente del mercado los billetes de dólar que ya no cumplen con los estándares mínimos de conservación. Esta decisión responde a objetivos de seguridad financiera y eficiencia operativa, con el propósito de mantener la integridad del dinero circulante.

Aunque no se trata de una desmonetización completa, la Fed busca renovar los ejemplares que muestran signos visibles de desgaste. Aquellos en buen estado seguirán siendo válidos, incluso si pertenecen a series antiguas.

¿Cuáles billetes se verán afectados?

El ciclo de vida de un billete varía según su denominación y uso diario. Según datos de la propia Fed, los billetes de menor valor suelen deteriorarse más rápido:

Billete de 1 dólar: duración media de 6,6 años.

Billete de 5 dólares: aproximadamente 4,7 años.

Billete de 10 dólares: unos 5,3 años.

Billete de 20 dólares: alrededor de 7,8 años.

Billete de 50 dólares: puede durar 12,2 años.

Billete de 100 dólares: llega a mantenerse hasta 22,9 años.

Estos plazos sirven como guía para el retiro del papel moneda que ya no es apto para circular.

Qué hacer con los dólares rotos o dañados.

¿Cómo cambiar los dólares viejos o dañados?

El proceso para cambiar billetes deteriorados es simple y seguro. Quienes tengan dólares en mal estado pueden depositarlos en su cuenta bancaria, siempre y cuando esté asociada a una entidad integrante del sistema de la Reserva Federal.

Una vez ingresado el depósito, el monto será acreditado normalmente y se podrá retirar en billetes nuevos y en buen estado. La Fed aclaró: “Los billetes que superan nuestros controles de calidad siguen en circulación; los que no, se destruyen para evitar su uso.”

¿Qué pasa si tengo dólares antiguos pero bien conservados?

No es necesario cambiar los billetes si están en buenas condiciones. Incluso los ejemplares de series pasadas siguen siendo de curso legal mientras no estén dañados. El retiro se enfoca solo en aquellos que ya no pueden ser reutilizados de forma segura.