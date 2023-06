Bajó el “blue”, subieron las opciones financieras y se desactivó “el rulo” entre ambas cotizaciones

El dólar “blue” inició la semana con una baja de $ 4 para cerrar las operaciones del día a $ 486, mientras que las opciones financieras mantuvieron la tendencia alcista y en consecuencia se limitó el “rulo financiero” en ese arbitraje de cotizaciones.

El dólar MEP (o dólar Bolsa) culminó la rueda con un alza de 0,6% a $ 472,29, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) aumentó 3,7% a $ 496,78.

Este último tipo de cambio es el que utilizan las empresas para sacar dinero del país y acumuló un incremento de $26 en las dos primeras ruedas del mes en un nuevo llamado de atención para las autoridades económicas.

Al reducirse la brecha entre el “Blue” y las opciones bursátiles se desactivó el “rulo financiero” por el cual podían comprarse dólares en la bolsa para luego venderlos en el mercado informal con una ganancia que llegó a ser de hasta $45 por dólar.

Cabe recordar que para evitar esta situación, la Comisión Nacional de Valores (CNV) el martes 23 de mayo prohibió la compra de activos dolarizados por quince días, luego de operar en la plaza los dólares financieros. De esta manera se restó volumen en ese mercado y facilitó la intervención por parte del Banco Central, gastando menos recursos y de manera más efectiva.

Esas resoluciones estuvieron acompañadas por una serie de inspecciones en las oficinas de varios agentes de Bolsa que en definitiva solo quedaron en una foto de ese momento.

La baja del “blue” se produjo luego del viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a China cuyos resultados distaron de ser los ideales para frenar las expectativas en el mercado cambiario, más allá de los anuncios oficiales de supuestos millones de dólares disponibles para intervenir.

Lo concreto es que, en el arranque de la semana, el dólar informal tuvo una caída de $4 que se sustanció en la última parte de la rueda.

En tanto, la cotización oficial sufrió una devaluación de 0,73% para quedar en $ 253,83. En consecuencia, quienes a esta altura aún pueden acceder al cupo de U$S 200 para atesoramiento tiene que pagar $ 418,82 para cada billete. A su vez, el dólar Turista (para compras menores a U$S 300) pasó a costar $ 444,20 y el Qatar (para gastos por encima de U$S 300) se consolidó por encima de los $ 500 en $ 507,66. El dólar mayorista culminó la jornada a $ 242,50.

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con una exigua compra de U$S 6 millones. Cabe recordar que el viernes pasado concluyó la parte de “dólar soja” del Programa de Incentivo Exportador (PIE) que generó liquidaciones por U$S 5.100 millones. Ahora queda vigente el “dólar agro” hasta el 31 de agosto, por el cual también se reconoce un tipo de cambio de $ 300 por dólar. El ingreso de este lunes por esa vía apenas superó los U$S 16 millones.

Massa reunió a su equipo

Tras el viaje a China, Massa convocó a una reunión del equipo económico para analizar los resultados y la planificación de las próximas acciones bajo la urgencia de cerrar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que se le deben pagar U$S 3.000 millones en las próximas dos semanas.

Participaron en el encuentro los secretarios Gabriel Rubinstein (Política Económica); José Ignacio de Mendiguren (Desarrollo Productivo): Eduardo Setti (Finanzas); Juan José Bahillo (Agricultura); Ricardo Casal (Legal y Administrativo); Flavia Royon (Energía); Matías Tombolini (Comercio); Fernanda Avila (Minería); Marco Lavagna (Asuntos Económicos financieros internacionales); Juan Manuel Cheppi (Economía del Conocimiento).

También estuvieron Leonardo Madcur (jefe de asesores); Guillermo Michel (Aduanas); Carlos Castagneto (AfiP); Lisandro Cleri (vice del BCRA) y German Cervantes (subsecretario de Política y Gestión Comercial).

Además, del FMI Economía avanza en la negociación con instituciones bancarias para la realización de un nuevo canje de deuda.

A su vez, Massa debe preparar la última etapa de la negociación con el FMI y se estima que la semana que viene viajará a Washington para intentar cerrarlo.