Aumento del salario mínimo: cómo será el impacto en los haberes jubilatorios desde diciembre

A raíz del incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), alrededor de 1.200.000 jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo ($ 50.124) y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, sin acudir a la moratoria, percibirán un aumento de $ 677 en diciembre, $ 3.526 en enero y $ 5.425 en febrero.

Cómo será el esquema de aumentos para jubilados y pensionados. Foto: AP

Esto se debe a que el artículo N° 5 de la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, establece que los jubilados y pensionados “con 30 años o más de servicios con aportes efectivos” cobrarán un “un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil”. Tanto el incremento como el bono especial de 10.000 pesos se oficializaron a través del Boletín Oficial.

Cómo quedarán los haberes jubilatorios mínimos

En diciembre, el SMVM llegará a $ 61.953. El 82% ($ 50.801) es superior a la jubilación mínima ($ 50.124) en $ 677.

En enero el SMVM asciende a $ 65.427 y el 82% son $ 53.650 , o sea $ 3.526 superior a los 50.124 de jubilación mínima.

En febrero el SMVM pasa a $ 67.743 y el 82% son $ 55.549, es decir, $ 5.425 por encima del haber mínimo.

Esas diferencias ya no se pagarían en marzo porque es cuando los jubilados y pensionados deberían recibir un incremento de haberes. Como la jubilación mínima aumentaría, ese plus ya no tendría lugar dado que seguramente el 82% del SMVM ($ 56.990) no supere el haber mínimo que regirá 2023.

Ese plus transitorio se pagó de enero-mayo y de julio a noviembre de 2018; en agosto y en octubre-noviembre de 2019, en octubre y noviembre 2021 y en agosto, octubre y noviembre 2022.

Qué pasa con las jubilaciones superiores a la mínima

Cabe mencionar que los jubilados y pensionados con haberes más altos no reciben este suplemento y tampoco el bono de hasta $ 10.000 que abarca a los que contempla hasta dos haberes mínimos.

Los jubilados también recibirán un bono de 10.000 pesos. Foto: Ramiro Pereyra

Este grupo fue el que mayor retroceso tuvo frente a la inflación porque, al igual que el resto, percibió una pérdida del 19,5% durante el Gobierno de Mauricio Macri. Luego, en 2020, recibió aumentos inferiores a los de la mínima, y en 2021 y en 2022 no percibió ninguno de los bonos que se les otorgaron a quienes tienen haberes más bajos.

Cómo impacta el SMVM en los planes sociales

Los beneficiarios del “Potenciar Trabajo” (poco más de un millón de personas) cobran la mitad del salario mínimo, con lo cual tendrán un aumento en el monto que reciben. Lo mismo sucederá con quienes contempla el programa “Acompañar” (35.000 personas), especialmente mujeres y personas del colectivo LBGTI+ en situaciones de violencia de género, ya que perciben un salario mínimo durante seis meses consecutivos.

Por otro lado, el aumento del SMVM incidirá en el tope del 90% del RIPTE (salarios formales) para fijar el aumento de las cuotas de las afiliados a las prepagas con ingresos netos inferiores a seis SMVM. También para aquellos trabajadores registrados mensualizados o jornalizados que cobran menos del salario mínimo mensual o por hora. Asimismo, de manera indirecta, servirá de referencia para los trabajadores no registrados o informales.