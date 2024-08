Ahora, el problema para Milei es que el dólar no baje más

Se revirtió la tendencia y ahora el problema para el Gobierno nacional es que el dólar no baje más para evitar una apreciación del peso y, en consecuencia, que la economía acentúe la pérdida de competitividad.

Así lo sugirió este viernes el presidente Javier Milei al explicar la situación del mercado cambiario y la reversión de flujos que se produjo en las últimas semanas.

A falta de cinco ruedas para la finalización de agosto, el Banco Central acumuló compras por US$ 539 millones, luego que este viernes sumara US$ 1 millón adicional. Fue la decimocuarta jornada con saldo favorable.

De esta forma, las reservas brutas quedaron en US$ 27.845 millones, mientras que las netas se mantiene en negativo en US$ 6.400 o US$ 5.000 millones, según la forma en que se contabilice la totalidad de las tenencias de la autoridad monetaria.

En declaraciones periodísticas, Milei explicó que, atentos a la posibilidad de un invierno muy crudo, el Gobierno calculó ceder unos US$ 3.000 millones de reservas durante el tercer trimestre. Sin embargo, aclaró que si bien el frío se hizo sentir no fue muy prolongado y eso recortó las previsiones de compras de gas al exterior.

Por el lado de la oferta, los exportadores mantuvieron sus liquidaciones en promedios superiores a los US$ 110 millones diarios, mientras que los importadores tomaron distancia a la espera de la baja del Impuesto PAIS, prometida por el Gobierno para septiembre.

Así se gestó una buena parte del saldo a favor del BCRA y, en consecuencia, para mantener la base monetaria sin cambios, tal la promesa del equipo económico, se vendieron los dólares necesarios en el MEP y el Contado con Liquidación para recapturar los pesos emitidos.

El mecanismo anunciado hace un mes por el Gobierno, cuando el dólar se había disparado a $ 1.500, hoy le resulta un boomerang porque esa venta deprime la cotización de la divisa.

“Esta semana compramos US$ 400 millones y ahora hay que sacar esos pesos del mercado devolviendo dólares y el problema que tenemos es que se nos va a ir a pique el tipo de cambio”, precisó el presidente.

¿Qué pasaría si no los vende? Se amplia la cantidad de dinero en poder del público lo que podría generar inflación.

Esta situación debiera revertirse en septiembre cuando, una vez que se concreta la baje del impuesto PAIS, reaparezcan con fuerza los importadores y se queden con la mayor parte de la oferta.

En caso que esto no sucediese, el Gobierno deberá decidir si continúa con su política de reabsorber mediante esta vía para no elevar la cantidad de pesos en la economía o modifica el mecanismo.

Respecto de la necesidad de divisas, durante septiembre el Banco Central deberá hacer frente a pagos con organismos multilaterales (no con el FMI) por US$ 827 millones entre capital e intereses. Ya en octubre la perspectiva es diferente porque sólo se deberán cancelar US$ 348 millones. En noviembre esa cifra se eleva a US$ 1.182 para cerrar diciembre con vencimientos por US$ 414. De esta forma, en el último cuatrimestre se acumulan pagos por US$ 2.771 millones, según el cronograma publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC).

Las cotizaciones al cierre de la semana

En este escenario durante la rueda de hoy el dólar “blue” se mantuvo sin cambios y cerró a $ 1.320 para la compra y $ 1.350 para la venta; en Córdoba culminó la semana en $ 1.364.

Por su parte, el MEP y el contado con liquidación tuvieron variaciones mínimas quedando en $ 1.286 y $ 1.288 respectivamente.

El ajuste del dólar mayorista fue a $ 948,50, con lo cual el spread quedó en 42%.

En las cotizaciones a futuro, para fin de septiembre se pactó en $ 987,50, mientras que para fin de octubre se pagó $ 1.018, con lo cual el mercado se convence cada vez más que el crawling peg se mantendrá al menos hasta fin de año.

En la plaza accionaria la jornada se tiñó de verde luego que el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, adelantara que recortará la tasa de interés. Un menor rendimiento de los bonos del Tesoro americano puede replicar en cambios de carteras a favor de países emergente como la Argentina en busca de mayores ganancias.

El presidente Javier Milei destacó con un posteo en “X” el hecho de que las acciones y los bonos hayan subido y lo asoció a su anuncio del veto a la reforma de la movilidad jubilatoria.

Dólares blanqueo

En otro orden, se suceden las denuncias de clientes bancarios que señalan que las entidades no están aceptando los dólares dañados para ser ingresados en las cuentas especiales del blanqueo.

Ante una consulta de este medio, desde el Banco Central insistieron en que la entidad se hace cargo del costo que significará el cambio de esos billetes, pero al mismo tiempo aclararon que los bancos no están obligados a tomarlos.

Sobre este “nicho” es donde están sacado ventajas algunas cadenas de supermercados ya que los están tomando e cualquier condición y a un tipo de cambio superior.