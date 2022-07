Un cambio radical podría estar sucediendo en las próximas horas para el defensor de 33 años, Carlos Izquierdoz, que podría pasar de ser el capitán de Boca a jugar en la segunda división de España.

Carlos Izquierdoz permanece apartado del plantel que dirige Hugo Ibarra. Foto: @PlanetaBoca

Y es que el Cali tendría todo acordado para continuar su carrera deportiva en el Sporting Gijón español. Así, el defensor que no es tenido en cuenta por el técnico Xeneize, Hugo Ibarra, y el Consejo deportivo del equipo de La Ribera, podría estar haciendo sus maletas rumbo al Viejo Continente.

El futuro de Carlos Izquierdoz

Ya estaría todo arreglado para que Izquierdoz se sume a las filas del equipo de España. De esta manera, estaría dándole fin a su paso por Boca, luego de perder la capitanía y la titularidad tras la eliminación en la Copa Libertadores a manos del Corinthians brasileño.

En el contexto, también hay que decir, que el Cali tuvo una fuerte discusión con Juan Román Riquelme, la cara más visible del Consejo Deportivo que dirige a Boca, por lo que el futuro en la institución ya estaría roto desde ese momento.

Tras la eliminación contra Corinthians por la Copa Libertadores, Izquierdoz perdió la cinta de capitán y la titularidad.

Un dato a tener presente es que Izquierdoz recién quedaría como jugador libre en diciembre, por lo que por estas horas estaría cerrando sus detalles contractuales para poder continuar su carrera como futbolista en Europa.

Darío Benedetto habló sobre la salida de Carlos Izquierdoz

El delantero y figura de Boca, Darío Benedetto, se refirió a la salida del Cali del equipo titular: “Me duele más porque soy muy amigo de Carlos y lo quiero mucho. Tuve muchos capitanes y al Cali lo elijo siempre y le voy a dar la cinta toda la vida”.

Y además, el Pipa agregó: “Fue el mejor que tuve. Es profesional, buena gente, sabe como pelear los premios, tiene todo lo que tiene que tener un capitán. Se cuida con las comidas y es el primero que llega y el último que se va. Me duele por la persona, porque lo aprecio”.

Darío Benedetto se lamentó sobre la situación que atraviesa Carlos Izquierdoz en Boca. Foto: AP. Foto: AP

Respecto de la decisión de Hugo Ibarra de marginar al defensor del plantel, Benedetto confesó: “No sé si fue una decisión futbolística. Creo que estuvimos bien contra Corinthians, fuertes. Ibarra es hincha de Boca, estuvo en todos los partidos, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. No nos podemos meter. Si es futbolístico o no, para mí no”.

A lo que finalmente agregó: “Porque te puede gustar un jugador o no. Me parece que los titulares demostramos que estábamos bien, ya que clasificamos primeros, salimos campeones. Me duele porque lo quiero mucho, pero son decisiones en las que no me puedo meter como jugador”.