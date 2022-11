Tras las fuertes críticas, Canelo Álvarez pidió perdón: “Quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”

El festejo de la Selección Argentina ante México este sábado durante el Mundial de Qatar 2022 trajo polémica. Es que un video en el se ve al equipo realizando un gesto con la camiseta mexicana hizo que Canelo Álvarez amenazara a Lionel Messi y le pidiera disculpas.

Canelo Álvarez amenazó a Lionel Messi tras la victoria de Argentina contra México en Qatar 2022.

Después de dos días de los polémicos tuits, el boxeador mexicano se arrepintió y se retractó este miércoles a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, comenzó diciendo.

El tuit de Canelo Álvarez pidiéndole disculpas a Messi y a los argentinos. Foto: CapturaTwitter

Y agregó: “Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”.

Cuáles fueron los tuits de Canelo Álvarez sobre Lionel Messi

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, se preguntó Canelo Álvarez en Twitter, exponiendo el confuso episodio. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, agregó. “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo”, concluyó.

Más tarde, la red social del pajarito eliminó el posteo del boxeador.

Qué dijo Andrés Guardado, capitán de la Selección de México

“La ropa sucia se deja en el suelo para que el utilero sepa qué está para lavar y qué no. Cuando uno deja todo lo sudado en el suelo va para lavar y lo que no, te lo llevas a casa. Y es así, la ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival”, explicó Andrés Guardado, capitán de la Selección de México.

Andrés Guardado habló de la polémica que generó Canelo Álvarez en redes (AP)

Y aclaró: “Yo tenía la camiseta de Leo. Y también, llegué al vestuario y la tiré al suelo para que me la lavaran, sólo que eso no se grabó. En el vestuario se vive así. Nosotros no le dimos mayor importancia”.