Un boxeador chubutense amenazó a Canelo Álvarez por criticar a Lionel Messi: “Cuando quieras, 12 rounds en Las Vegas”

Después de la amenaza que hizo el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez a Lionel Messi por haber “pisado” la camiseta de su país al finalizar el partido entre Argentina- México, el boxeador chubutense Ezequiel Matthysse salió a defender al 10: “El que se mete con Messi, saltamos todos los argentinos”.

Al ritmo una de las canciones de cancha, todos los jugadores del plantel argentino festejaron el triunfo ante el equipo del “Tata” Martino y el video se viralizó en las redes. El partido ante México por el Mundial en Qatar era clave para Messi y sus compañeros, por lo que lo vivieron como una final.

El clip que pasó por todo Internet molestó al boxeador mexicano, quien aseguró que el 10 pateó una camiseta de México en el vestuario. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, escribió Álvarez en su cuenta de Twitter.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina,) hablo de Messi por la mamada que hizo”, concluyó el deportista mexicano.

En este marco, Matthysse publicó un video en su cuenta de Instagram y advirtió al mexicano que con Messi no se meta. “¿Qué onda Canelo? Canelón, ¿qué onda con Messi?”, comenzó diciendo el boxeador argentino en su video.

“Mirá que acá el que se mete con Messi, saltamos todos los argentinos. Ojo perro, ojo. No sé si la escuchaste pero si alguno salta va a saltar mi bandeja”, concluyó el deportista y desafió al múltiple campeón mexicano a enfrentarse mano a mano a 12 rounds en Las Vegas.

“Seguramente no sabes de fútbol”: el “Kun” Agüero le respondió a Canelo Álvarez y defendió a su amigo Lionel Messi

Ante la polémica que desató el boxeador mexicano, miles de argentinos salieron al cruce y defendieron a La Pulga, uno de ellos fue Sergio “Kun” Agüero, el mejor amigo del 10, quien aseguró que Canelo no tiene idea de lo que sucede en un vestuario.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”, escribió el exdalentero de la Selección Argentina.

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, concluyó el Kun.