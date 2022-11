Lionel Messi habló tras la victoria ante México: “Lo jugamos como lo teníamos que jugar”

La Selección Argentina le ganó 2 a 0 a México en un duelo clave para continuar en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi y Enzo Fernández convirtieron los goles para la Albiceleste.

Al término del encuentro, el capitán habló desde el campo de juego: “Había que ganar para acomodarnos”. La caída ante Arabia Saudita dejó a la Scaloneta en la puerta de una posible eliminación en fase de grupos, que podía darse hoy en caso de una derrota.

La secuencia del golazo de Lionel Messi a México. (AP) Foto: AP

El rosarino, sin querer justificar, señaló en el debut hubo “muchos chicos que jugaban su primer partido en un Mundial” y que “no salimos como teníamos que salir”. Sobre el triunfo de hoy, dijo que “tienen un gran entrenador” refiriéndose al Tata Martino, quien lo dirigió entre 2013 y 2016 en Barcelona y la Selección.

De cara a lo que viene, Messi especificó que “no hay que bajar los brazos” a pesar del triunfo y que “tenemos todas finales”.

Qué dijo sobre la supuesta lesión en su tobillo

Lionel Messi estuvo en boca de todos porque tuvo momentos donde no entrenó a la par del grupo y generó preocupación. Hasta se había hablado de una lesión en su tobillo, algo que el capitán se encargó de desmentir: “El tobillo no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé”.

“No sé por qué se dijeron tantas cosas”, comentó el rosarino entre risas. “Sabíamos que teníamos que ganar”, cerró.