Los mejores memes y reacciones de la amenaza de Canelo Álvarez a Lionel Messi

La derrota de México 2 a 0 a manos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 caló profundo en los fanáticos. Y la bronca se acrecentó aún más luego de un video donde una camiseta del Tri está en el piso y Lionel Messi la toca sin querer haciendo el ademán para sacarse uno de sus botines.

Canelo Álvarez, luego de ver esto, lanzó una amenaza sin nombrarlo: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”. Por supuesto no tardaron en aparecer los comentarios de miles de argentinos burlándose del boxeador con la creatividad como factor principal.

El Kun Agüero había sido uno de los primero en salir a contestarle al pugilista, explicando que era algo normal que las camisetas terminaran en el piso tras un partido.

Los mejores memes y reacciones de la amenaza de Canelo a Lionel Messi

