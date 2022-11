Tras la salida de Marcelo Gallardo de River, el Bayern Múnich confirmó qué pasará con Martín Demichelis

El Bayern Múnich confirmó este lunes lo que era un secreto a voces: Martín Demichelis será el próximo entrenador de River. El exdefensor del Millonario dejará su rol como entrenador de la reserva del equipo bávaro y viajará a la Argentina para sumarse como nuevo técnico del equipo millonario, reemplazando a Marcelo Gallardo que este domingo dirigió su último partido.

Sorpresivamente, el anuncio no lo realizó River sino que la confirmación llegó desde el propio Bayern Múnich que a través de sus redes sociales confirmó que Micho dejará su puesto al frente del segundo equipo del campeón alemán para tener su primera experiencia en un equipo de primer nivel.

“El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el técnico del FCB Amateur se cambie a River Plate a petición propia para ocupar allí el puesto de técnico. Su sucesor será su antecesor Holger Seitz”, indicó el reporte.

“Llegué a Europa como jugador de River al Bayern, ahora voy por el camino contrario como entrenador. ¡Qué increíble historia! Estoy orgulloso de haber sido parte de la familia del FC Bayern dos veces y me gustaría agradecer a todos los que hicieron esto posible para mí y me apoyaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero con ansias la gran tarea en mi segundo club del corazón”, dijo el exdefensor de 41 años.

Martín Demichelis, formado en las inferiores de River, será el encargado de conducir el Millonario en lugar de Marcelo Gallardo. (La Voz) Foto: La Voz

Por su parte, el director deportivo de la institución alemana, Hasan Salihamidžić, dijo: “Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador en uno de los clubes más grandes de Sudamérica. No queríamos negarle esta oportunidad única y accedimos a su deseo de rescindir su contrato. Todavía lamento su partida. Jugué con Martín en un equipo del FC Bayern, tiene un carácter recto y una idea clara de qué tipo de fútbol le gustaría jugar como entrenador. También pretendemos desarrollar formadores en el campus. Martín lo hizo muy bien con el Bayern y le deseamos mucho éxito en su regreso a River Plate”.

La despedida de Marcelo Gallardo en su último partido con River

Este domingo, Marcelo Gallardo disputó su último encuentro como entrenador de River en Mendoza ante Real Betis donde miles de hinchas se acercaron a despedirlo. En ese sentido, tras el triunfo por 4 a 0, el entrenador tomó el micrófono y habló para los hinchas.

“Fueron unas semanas con muchas emociones muy fuertes que hemos vivido con todo el equipo. Llegó el final del viaje, un viaje que ha sido de lo más hermoso que uno puede imaginar. Fueron más de ocho años. Tengo palabras de agradecimiento con todo mi equipo, con todos los jugadores, directivos que han sostenido este proceso de ocho años y medio”, expresó.

“Sinceramente gracias, palabras de agradecimiento al hincha de River que nos acompañó de norte a sur, durante todo el trayecto, que nos acompañó a todos lados. Han sido muy generosos, realmente un sostén muy importante. Han sido leales, han sido muy fieles con nosotros. Estoy realmente muy feliz de despedirme así. Los quiero, los voy a extrañar mucho. Me gustaría abrazarme con todos para entender lo fuerte que es este sentimiento. Nunca me voy a ir de River, porque River es parte de mi vida. Gracias a todos los hinchas en todo el mundo por habernos acompañado en este viaje. Gracias, los amo, de corazón. Gracias”, cerró.