River llegó a Mendoza y visitó una bodega en la previa de la despedida de Marcelo Gallardo ante el Betis.

River Plate ya se encuentra en Mendoza, para jugar este domingo ante el Betis de España, en lo que será la despedida de Marcelo Gallardo como director técnico del plantel. Antes de llegar al hotel, toda la delegación aprovechó que se encuentran en la tierra del sol y del buen vino y pararon en una exclusiva bodega para compartir un almuerzo especial.

En el marco de un Triangular Internacional, River ya se encuentra en Mendoza luego de una victoria ante el Colo Colo (4-3) en Chile. Ahora se medirá con el Betis de España en el estadio Malvinas Argentinas.

Este sábado por la mañana la delegación del Millonario llegó a la provincia de Mendoza, donde el próximo domingo 12 de noviembre desde las 17 horas enfrentará al Real Betis. Pero en su llegada a Mendoza, el plantel completo se dirigió a la bodega boutique Penedo Borges para disfrutar de un último almuerzo junto al Muñeco.

Cuál es la bodega dónde el plantel de River despidió a Marcelo Gallardo

Se trató de la bodega boutique Penedo Borges, ubicada en Alto Agrelo, Luján de Cuyo y reconocida en las últimas semanas con la distinción de plata en los Best of Wine Tourism 2023 by Great Wine Capitals the awards of excellence por la categoría Pequeñas Bodegas.

Esta es la bodega que el plantel de River eligió para disfrutar de un almuerzo especial previo a la jornada del domingo que promete ser un día emocionante.

Los jugadores junto a todo el equipo arribaron a la bodega boutique Penedo Borges donde los recibieron con todos los lujos. Los empleados colocaron un cartel gigante con la palabra “CREER” y abajo decía “River Plate” y estaba también el escudo del club. Sin dudas una analogía para el Muñeco quien en 2018 le enseño a “creer” a toda la comunidad del millonario.

Varios de los jugadores postearon en sus redes sociales el momento, donde se los puede ver a todos juntos, en un clima de emoción, compartiendo el último almuerzo con Marcelo Gallardo a la cabeza del equipo.

River llegó a Mendoza y visitó una bodega en la previa de la despedida de Marcelo Gallardo ante el Betis. Foto: Instagram Emanuel Mammana

Ahora el equipo concentra en el Hotel Cóndor de los Andes con cientos de fanáticos que los esperan en la puerta. Si el equipo de Marcelo Gallardo gana mañana contra el Betis, se asegurará el primer puesto en el triangular internacional que está disputando.