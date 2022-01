Boca enfrentará a San Lorenzo para definir el campeón del Torneo de Verano 2022 que se disputa en La Plata, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 21. Con público de ambas parcialidades, definirán quién se quedará con el campeonato amistoso.

El Xeneize arrancó de muy buena manera el año ganando sus dos primeros compromisos ante Colo Colo y U de Chile, con la gran aparición de Exequiel “Changuito” Zeballos. En el primer partido, con la figura del juvenil, le ganó 2 a 0 al Casique, mientras que en el segundo duelo se lo llevó por 3 a 2 ante el Universitario.

Luis Vázquez, delantero de Boca, será el 9 titular ante San Lorenzo

Sebastián Battaglia incluyó a Darío Benedetto en la lista de concentrados, pero el delantero no sería tenido en cuenta ya que llegó recientemente y aguardan por su debut en La Bombonera. Por su parte, sorprendió dejando afuera de la convocatoria a Cristian Pavón.

Por su parte, San Lorenzo que también viene de ganar sus respectivos dos encuentros, dando así un auspicioso comienzo de la era de Pedro Troglio en el Ciclón: 1 a 0 a Independiente y 1 a 0 contra Talleres.

San Lorenzo viene de vencer por la mínima a Independiente y a Talleres.

El DT, que aún no pudo contar con los refuerzos como Ricardo Centurión, no podrá contar con Marcelo Herrera quien dio positivo de coronavirus en las últimas horas y tendrá a un ex Boca como reemplazante como Gino Peruzzi.

Las formaciones de Boca para esta noche

Agustín Rossi; Eros Mancuso, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Los once de San Lorenzo para enfrentar al Xeneize

Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Siro Rosané, Yeison Gordillo, Alexis Sabella, Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández y Ezequiel Cerutti. DT: Pedro Troglio.