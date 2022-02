El entrenador de la selección brasileña masculina de fútbol, Tite, reveló este viernes que dejará su cargo después del Mundial de Qatar 2022, que la Copa del Mundo es el único trofeo que le falta ganar y que jugar contra Argentina “es contraproducente”.

En el programa “Redação sportv”, el DT de Brasil reveló que se irá de la selección brasileña tras el Mundial de Qatar. A los 60 años, el técnico multicampeón en clubes y que con el seleccionado de su país ganó varios títulos -entre ellos la Copa América 2019- expresó que sólo “necesita” la Copa del Mundo.

Tite, DT de la selección de Brasil. (Archivo) Foto: AP

“Yo no quiero ganar de cualquier forma. Gané todo en mi carrera, solo necesito la Copa del Mundo”, declaró el entrenador del seleccionado brasileño desde 2016. En el Mundial de Rusia 2018, el equipo de Tite quedó eliminado en los cuartos de final tras perder 2-1 con Bélgica.

Tite expresó también que no quiere jugar los dos partidos contra el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni (el suspendido de las Eliminatorias y un amistoso por un contrato comercial).

“Es contraproducente. No nos hará ningún bien”, dijo sobre Argentina, que le ganó la final de la última Copa América en el Maracaná, en julio de 2021.

En tanto, el ex técnico de Inter y Corinthians lamentó no poder jugar contra un rival europeo antes del Mundial: “Me gustaría, pero no hay posibilidades”.