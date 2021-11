El caso de Peng Shuai paraliza al mundo del tenis, es que después de reiteradas denuncias sobre la desaparición de la ex tenista china, se conocieron las primeras imágenes de ella donde se la ve sonriente y en buen estado de salud.

El misterio por lo que le sucedió a la ex número uno en dobles crece tras la denuncia de Shuai contra el ex vicepresidente chino, Zhang Gaoli, por abusar sexualmente de ella. Desde que publicó este hecho en las redes sociales no se sabía nada sobre el paradero de la ex jugador.

Peng Shuai, tenista china desaparecida luego de acusar de abuso sexual a un ex oficial del PCCh

Incluso, la WTA amenazó con retirarse de sus negocios en China hasta que no se conozca nada sobre el paradero de la mujer de 35 años que supo ganar Wimbledon y Roland Garros en la modalidad de dobles.

Las primeras imágenes de Shuai con vida

El editor de un diario del Partido Comunista, es decir, un medio cercano al Gobierno chino, realizó una publicación donde se ve a Shuai con vida y sonriente. Es un video que entró en el ciberespacio por Hu Xijin, del diario Global Times, en donde se la ve a la ex tenista de pie, con otras cinco personas, en un partido que corresponde a un torneo juvenil en Beijing.

De hecho, un periodista de ese mismo medio tuiteó otro video donde se la ve a Peng firmando autógrafos. “Estos últimos día ella se quedó en su casa en toda libertad y no quería ser molestada”, remarcó Xijin el sábado.

El periodista, que es cercano al gobierno chino, publicó el sábado otros dos videos de la tenista “cenando con su entrenador y unas amigas en un restaurante” de Beijing.

El periodista Shen Shiwei de la cadena estatal CGTN publicó las primeras imágenes de Peng tras la denuncia por desaparición

Estos videos se suman a las fotos que fueron difundidas de Peng Shuai, donde se la ve rodeada de peluches deseando un “feliz fin de semana” a través de la red social WeChat.