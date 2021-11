El escándalo por la desaparición de la ex jugadora de tenis, Peng Shuai, empieza a involucrar a la WTA que pidió pruebas de vida de ella. La ex número uno en dobles había denunciado ser sexualmente abusada por Zhang Gaoli, ex vicepresidente de China.

En ese marco, el CEO de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), Steve Simon, advirtió que no dudarán en cancelar los negocios que tienen en China, si no se esclarece lo que le pasó a Shuai. Según aclaró, serían pérdidas millonarias las que sufriría el ente si cancela sus torneos con el país asiático.

Peng Shuai, la ex tenista china está desaparecida desde hace poco más de dos semanas

El titular de la entidad brindó una entrevista con la CNN, donde sostuvo: “Estamos dispuestos a retirar nuestros negocios de allí y lidiar con todas las complicaciones que conlleva porque esto es realmente mucho más importante que el negocio. Las mujeres deben ser respetadas y no censuradas”.

Sobre la desaparición de Peng, representante de la WTA señaló: “Nos hemos comunicado con ella en todos los números de teléfono y direcciones de correo electrónico de los que disponemos, y a través de otras formas de contacto, pero hasta la fecha todavía no hemos podido obtener una respuesta”.

Peng denunció que fue abusada sexualmente

La ex tenista de 35 años sostuvo que hace diez años había mantenido un encuentro sexual consensuado con Zhang Gaoli, pero después habían perdido contacto. Y hace tres años, después de su retiro, la habría atacado sexualmente.

Zhang fue entre 2013 y 2018 uno de los hombres más poderosos de China, llegando a convertirse en el vicepresidente del régimen

Zhang fue entre 2013 y 2018 uno de los hombres más poderosos de China, llegando a convertirse en el vicepresidente del régimen. Peng comentó: “Tuve tanto miedo esa tarde, estaba muy asustada y lloré todo el tiempo. Intenté rechazarlo”.

El boicot a los juegos olímpicos

El próximo mes de febrero, del 4 al 20, se disputarán los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. En medio de los rumores de secuestro y desaparición por parte de la ex tenista a manos del gobierno local, empezaron a crecer las versiones de boicot al evento.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán en China del 4 al 20 de febrero

“Los descarados esfuerzos por silenciar a Peng Shuai parecen estar en desacuerdo con el enfoque de China de hacer que los Juegos Olímpicos de Beijing sean un éxito”, señaló Natasha Kassam, directora de opinión pública y política exterior del Instituto Lowy y ex diplomática en Beijing´.

Asimismo, hasta el propio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, remarcó que el boicot “es algo que estamos considerando”.