SIC se metió en la final del torneo de la URBA luego de ganarle a Newman en San Isidro

SIC le ganó la segunda semifinal del URBA Top 13 a Newman en un choque de alto voltaje en San Isidro, que terminó en 18 a 17 para el conjunto celeste, que se verá las caras en la final con Hindú, que viene de ganarle en la misma cancha a CUBA el día anterior.

La crónica de la segunda semifinal del Top 13

En un inicio inmejorable, Newman sorprendió al SIC con un try recién a los dos minutos de juego con el apoye de Gutiérrez Taborda, que no pudo convertirse en una conversión tras fallar la patada. Con velocidad, Borghi encajó un try para el equipo de San Isidro, seguido de una conversión de Lamas para dar vuelta el partido.

Eso no fue todo, ya que de penal y de drop, Gutiérrez Taborda volvería a revertir la situación para el “Cardenal” y dejar el marcador 11-7 a favor del bordo antes de los 15 minutos de juego. Finalmente, y para frenar frenesí por un rato, el try de González Capdevilla y posterior conversión de Lamas asentaría el partido en 11-12 a favor del conjunto celeste por un tiempo, Gutiérrez Taborda sería el último en anotar puntos en la primera mitad, con un penal que dejo el encuentro en 14 a 12 para Newman.

A la cabeza de la primera sumatoria de puntos del segundo tiempo, Lamas una vez más de penal ponía al SIC por encima del marcador con diferencia de un punto, aunque Gutiérrez Taborda volvía a dar la respuesta de la misma forma para robar esa mínima diferencia.

Con el punto penal como protagonista durante la segunda mitad, Lamas disparó una vez más a la mitad del complemento y torció una vez más el resultado por un punto y dejar el marcador 18 a 17 hasta el final del partido.