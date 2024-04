¿Será una predicción? Un nene soñó con el futuro de Vélez y lo que dijo es furor entre los hinchas

Tras conseguir el pase a la final de la Copa de la Liga, se reflotó un video en el que un niño contó un sueño que tuvo cuando el Fortín ni siquiera había clasificado a los cuartos de final.

Cuál fue el sueño del nene de Vélez

En la previa del partido entre Vélez y Argentinos Juniors, pero de la fecha 13, cuando el torneo aún estaba dividido en dos zonas, un nene contó el extraño sueño que tuvo con un señor que no conocía.

Vélez se impuso a Argentinos en San Nicolás por la Copa de la Liga Profesional. (Fotobaires)

El nene contó: “Yo tengo una revelación, me encontré a un señor, petiso, calvo y con lentes que me dijo ‘Vélez va a salir campeón‘, me despierto y le digo a mi papá ‘¿Quién era ese señor petiso con lentes y pelado’, él me dijo “Es don Pepe Amalfitani”. El padre confirmó la historia: “Es verídico”.

Luego de contar el sueño que tuvo, el nene agregó: “Lo sentí y no podía dormir a la noche”. Ahora, Vélez, esta a un solo partido de volver a ser campeón.

Quién fue José Amalfitani para Vélez

Pepe Amalfitani, fue un dirigente deportivo con un éxito rotundo en el fútbol argentino. Es ídolo de Vélez por su gestión duradera y reconocida por la honestidad y compromiso. El estadio del Fortín lleva su nombre, y durante su mandato, hipoteco su casa para conseguir plata para que el club de Liniers pueda seguir con las actividades.

Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga y en dónde

El ganador del partido entre Boca y Estudiantes, enfrentará a Vélez el domingo 5 de mayo a las 15:30 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón. Esto estaba establecido en la previa de las semifinales.