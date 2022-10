¿Se va o se queda? El entorno de Agustín Rossi desmiente que haya acuerdo para quedarse en Boca

En Boca se viven horas clave en medio de la definición de la Liga Profesional y la Copa Argentina. Es que hay un punto fundamental para el equipo de Hugo Ibarra: la renovación de Agustín Rossi, cuyo contrato vence en junio de 2023.

El arquero fue muy importante en el rendimiento del Xeneize en los últimos partidos y lleva más de 500 minutos sin recibir un gol. A mitad de año se hablaba de que su renovación había quedado trunca, por diferencias económicas entre lo que pretendía y lo que le ofrecían.

Sergio Romero había llegado para reemplazarlo pero una lesión en su rodilla cambió el panorama para los de Brandsen 805. Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, señaló en Radio la Red que “falta poco, creo que lo vamos a conseguir”.

Boca tiene posibilidades de ganar la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Pero no fue el único en confirmar que siguen las negociaciones. Jorge Bermúdez afirmó que la misma es “abierta y constante” y que el club “buscará cumplirle lo pactado hasta donde se pueda”, en diálogo con DirecTV Sports Radio.

Desde el entorno del jugador, aseguran que no hubo modificación alguna en la oferta presentada por Boca y que todo quedó en stand by. En caso de que no haya acuerdo, el arquero está en su derecho de firmar un precontrato con cualquier club a partir de enero de 2023.

Cuál es el supuesto acuerdo entre Juan Román Riquelme y Agustín Rossi

Juan Román Riquelme, al igual que los integrantes del Consejo de Fútbol, desea retener a Agustín Rossi un tiempo más en Boca. Habría trascendido que el ídolo de la institución le propuso sentarse a hablar ni bien terminen la Liga Profesional, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

Con el foco puesto en que el club se borde tres estrellas más en su escudo, el vicepresidente no querría molestar al jugador con el tema contractual en este momento de definiciones.

Cómo es la oferta de Boca para renovar el contrato de Agustín Rossi

Boca le habría ofrecido a Agustín Rossi el sueldo en dólares, pesificado al valor oficial. Es decir, el arquero tendría que hacerse cargo de los impuestos correspondientes. En cuanto a la duración, el club le ofrece 4 años mientras que él pretendería dos o tres como máximo.

La cláusula de salida estaría fijada en 18 millones de dólares y es considerada muy alta por el ex arquero de Lanús. Se buscaría que sea reducida a la mitad o menos, ya que entienden que ningún club pondría esa cifra para llevárselo.