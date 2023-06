River, a todo o nada: el cruce clave con The Strongest que lo puede meter en la siguiente fase de la Copa Libertadores

River Plate se prepara para un partido decisivo en su camino hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta noche, en el estadio Más Monumental, el equipo argentino se enfrentará a The Strongest de Bolivia con la necesidad de conseguir una victoria que le asegure la clasificación.

El encuentro, válido por la sexta y última fecha del Grupo D, contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será transmitido por Fox Sports y Telefe.

River viene de vencer a Fluminense de local semanas atrás.

Actualmente, River ocupa el segundo lugar en su zona, empatado con Sporting Cristal de Perú, ambos con siete puntos. Sin embargo, se encuentran a dos puntos del líder Fluminense de Brasil, que acumula nueve puntos. Por lo tanto, una victoria es fundamental para asegurar su pase a la siguiente fase. En caso de un empate, River dependerá del resultado del partido entre Sporting Cristal y Fluminense.

Incluso, Flu que ha sido de los mejores equipos en el amanecer de la competencia podría quedarse afuera de todo si no le gana a Sporting Cristal y River vence con comodidad al conjunto boliviano que es otro equipo fuera de la altura de La Paz.

El equipo dirigido por Martín Demichelis confía en su rendimiento en el estadio Más Monumental, donde buscará hacer valer su condición de local, donde habrán más de 80 mil personas.

Por otro lado, The Strongest llega a este encuentro en el último lugar de la tabla de posiciones, con seis puntos. En la jornada anterior, el equipo boliviano sufrió una derrota en casa por 2 a 1 ante Sporting Cristal. A pesar de su posición desfavorable, The Strongest aún tiene una oportunidad de clasificar si logra vencer a River Plate y si Sporting Cristal no consigue un resultado positivo frente a Fluminense.

La cita está programada para las 21:00, y la transmisión será a través de Fox Sports y Telefe.

Cuáles son las formaciones probables para River - The Strongest

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Herrera, Paulo Díaz, Mammana o Rojas y Enzo Díaz; Enzo Pérez o Solari, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán. DT: Martin Demichelis.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Jaime Arrascaita, Gonzalo Castillo, Adriano Jusino, Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga, Jeyson Chura, Michael Ortega, Eugenio Isnaldo; Enrique Triverio. DT: Claudio Biaggio.