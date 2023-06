A 12 años del descenso de River, qué fue de la vida de Juan José López: cómo vive hoy un “crack” que quedó en el olvido

A veces se exagera en cuenta a que el fútbol es vida o muerte, pero los hinchas de River lo tienen bien en claro desde el 26 de junio de 2011. Un día como hoy, pero de aquel año, el Millonario se iba a la B en lo que fue, sin dudas, el capítulo más oscuro de su gloriosa historia.

A 12 años de la promoción con Belgrano, el equipo de Núñez hoy goza de otra actualidad: el ciclo de Marcelo Gallardo puso nuevamente al Millonario en la cima del fútbol argentino y sudamericano, ganando dos Copas Libertadores, con la histórica final ante Boca.

Se cumplen 12 años del descenso de River a la B.

Sin embargo, hay personajes de la historia riverplatense que quedaron para siempre marcados por lo ocurrido ese 26 de junio. Uno de ellos fue Juan José López, quien se hizo cargo del equipo y no pudo rescatar al equipo de jugar la bendita promoción, que terminó con la baja de categoría.

Lo que se vivió aquella tarde en el Monumental fue un clima tenso desde el inicio del partido, sobre todo después de lo que había sido la derrota en Córdoba. Sin embargo, a pesar de las apretadas a Sergio Pezzotta, que le dio un penal a River, Guillermo Farré fue quien empató el partido y sentenció al Millo.

Quien quedó marcado para siempre en los hinchas fue JJ quien desde su paso por River apenas pasó por dos equipos de Bolivia y San Martín de Tucumán.

“El tema es que cuando se fue Cappa, faltaban seis partidos para que terminara la primera rueda. Ahí Passarella me dijo ‘hacete cargo de estos seis partidos y yo después traigo otro técnico’. Arrancamos ganándole bien a Boca, después le ganamos también a Independiente, a Racing, ganamos en la cancha de Colón... La verdad, hicimos bastantes puntos y el grupo se adaptó bien al trabajo. Igualmente mi intención siempre fue volver al trabajo que estaba haciendo en Inferiores. Y cuando Passarella fue a buscar técnico, nadie quería agarrar. Ésa fue la verdad”, reveló en una entrevista con TyCSports.

“La verdad, no sé qué argumento habrán empleado, si era económico o por la situación de promedio que tenía el equipo. Ahí yo le remarqué a Daniel: ‘Buscate DT porque yo no sigo’. Y le insistí que tenía que traer un tipo (textual) con experiencia en Primera porque era lo mejor para ese momento. Él dijo que nos necesitaba, que siguiéramos porque no tenía otra alternativa y además a mí me dijo: ‘Nosotros somos de River, tenemos que poner el pecho en ésta’. Ahí me clavó un puñal en el corazón y decidimos seguir”, agregó.

Una vez que se consumó el descenso, los hinchas empezaron a buscar responsables y el más apuntado fue Daniel Passarella, quien hasta ese momento estaba en la “bandera de ídolos” del Millonario. El “Negro” López como jugador en River tuvo buen paso y ganó seis títulos con el club.

Todo eso quedó borrado por uno de los capítulos más tristes de la vida de JJ como de todos los hinchas millonarios. “Fue la noche más negra de mi vida, en realidad la segunda porque mi viejo en su momento falleció a las tres de la mañana”, sentenció en su momento.

"Passarella me dijo "hacete cargo de estos seis partidos y yo después traigo otro técnico". Y cuando fue a buscar técnico, nadie quería agarrar", explicó JJ López.

“Tuve a mi familia, que me respaldó, y los amigos de siempre. Daniel en ese momento estaba peor que yo. Él tenía todavía más responsabilidad, era el presidente. Yo pensaba en mí, en mi River, en el esfuerzo que hicimos, en todo lo que dieron los jugadores... No le podía reprochar nada a ningún jugador. Passarella también desde su lado hizo un montón de esfuerzos. Teníamos proyectadas un montón de cosas, pero ahí se rompió todo. Fue una frustración que llevo adentro y me va a durar toda la vida”, completó.

Después de transitar en la B Nacional, el equipo del que se hizo cargo Matías Almeyda logró subir a la primera división tras un torneo que estuvo disputado con Instituto que tenía a Paulo Dyabla, Quilmes, entre otros.

“Fue un momento difícil, el miedo mío era el colegio de mis hijos, que ellos sufrieran bullying por esto, pero por suerte en el colegio se portaron espectacular y al contrario, tuvieron un apoyo total. Los padres de ahí todos me apoyaron y nos trataron muy bien. Después en la calle viste cómo es, hubo que bancar. Igual dejame decir que nunca me agredieron ni tuve un intercambio de palabras en la calle con nadie”, cerró el exentreador.