Riquelme habló tras la postergación de las elecciones en Boca: “Esta gente no puede pisar nunca más el club”

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, brindó una conferencia de prensa esta tarde tras la orden de postergación de las elecciones que debían realizarse el domingo próximo.

En primer lugar, Walter Krieger, apoderado del club, fue el encargado de tomar la palabra para desandar los motivos, que consideró “serias falencias”, por los que la jueza determinó que se suspendan los comicios.

Al momento de hablar, Riquelme apuntó directamente a Mauricio Macri: “Quiere pasar por encima de la jueza, que ojalá firme la rectificación esta noche y podamos vivir una fiesta el domingo”.

“Me ponen bien algunas cosas, porque el tiempo demuestra que no miento. Me da tristeza también porque amo este país y estar en este lugar es maravilloso. Tengo que dar todo para que el hincha siga siendo dueño del club. Pero es raro cuando hay una persona que da órdenes por sobre una jueza”, dijo.

Las frases más destacadas de Juan Román Riquelme

“Nunca le dije ‘presi’: yo soy Román, él es Mauricio. Somos iguales”, expresó.

“¿Cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en ocho años? ¿Por qué no le preguntan eso? Me preguntaba cómo debe hacer este señor cuando alguien le pregunta para presentarse y cómo puede hacer que haces una denuncia para que el socio no se presente a votar, si tenés que representar a los socios, a los hinchas. Él no quiere que los socios voten, que los hinchas participen”.

“Estamos ante las elecciones más claras y más simples de la historia de nuestro club, ojalá sean el domingo”.

“Todo lo que preparamos tiene un costo, a esta gente no le interesa. Si nosotros permitimos que estos señores vielvan al club, privatizan el club, se lo dan a tres amigos y no se vota nunca más. Eso no puede pasar. Le vamos a pedir a la jueza que nos permita votar el domingo”.

“Estos tres personajes quieren privatizar el club, que sea el primer club privatizado. ¿Quieren votar el lunes? Votamos, le vamos a ganar todos los días”.

“Mi mamá me pidió que afloje, que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento”.

“Tiene el ego muy alto. Piensa que todo lo que se logró fue gracias a él”

“Dije que íbamos a ganar por 95%-5%... Creo que vamos a ganar por un poquito más”.

“Nos han dado el club con deuda. Esta gente, que cuando gobierna quiere hacer creer que ellos son perfectos”.

“Tenemos todos los jugadores al día y 28 millones de dólares en la caja”.

“No vamos a estar solamente cuatro años, vamos a estar muchos años más. Porque esta gente no puede pisar nunca más el club, porque no quieren el club”.