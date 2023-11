“Terminen con la campaña sucia”: el pedido de Juan Román Riquelme para la oposición en las elecciones en Boca

Juan Román Riquelme, candidato a presidente de Boca Juniors por el oficialismo en las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre, retiró sus denuncias este lunes contra la justicia porteña por interferir en los comicios y perseguir a su familia, a la vez que le pidió a la oposición “terminar con la campaña sucia”.

“Yo soy hincha de mi club, amo a mi club y a sus hinchas. Pero tengo que decir que están apretando mucho, otra vez con el ‘Chanchi’ (su hermano Cristian) y están inventando cosas. Nosotros somos gente normal de Don Torcuato, que amamos a nuestro país, que nos gusta estar con nuestros amigos”, dijo Riquelme en una entrevista que concedió a Jorge Rial, en C5N.

“A mí mamá le dije: ‘mamá, quiero tomar mate con vos, lo voy a intentar. Quiero que me entiendas, esta vez no te voy a preguntar, sino que ya tomé la decisión de qué es lo que tengo que hacer. Están apretando mucho, otra vez con el ‘Chanchi’'. Mi mamá me miró y me dijo: ‘Si vos no seguís adelante, yo no te dejo entrar más a casa, yo no te hablo más’. Fue maravilloso”, dijo el ídolo xeneize.

Lo que dijo Riquelme de Mauricio Macri

En cuanto a Mauricio Macri, quien irá como candidato a vicepresidente en el binomio que encabeza Andrés Ibarra, el legendario “10″ de Boca reveló que en 2019, meses antes de los comicios que ganó Jorge Ameal (quien hoy acompaña en la fórmula a Román), el expresidente de la Nación lo invitó a la Quinta Presidencial.

“Él había perdido las PASO y por mucho. A los tres días me citó en Olivos, me tuvo siete horas y me quiso convencer de que iba a ganar (Christian) Gribaudo en Boca y de que me sumara. Yo contesté que todo en la vida no se puede comprar”, contó Riquelme.

“Macri me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar, que no sé quién es. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante en la camiseta”.

Riquelme y su proceso

“Estos cuatro años fueron maravillosos. Somos el club que más finales jugó y que más títulos ganó en estos cuatro años, han debutado más de 34 chicos y tengo que felicitar a todos los entrenadores de los juveniles que hacen un trabajo enorme”, expresó.

“Nadie habla de que nos dieron un predio deportivo (en Ezeiza) abandonado, tuvimos que arreglar todo. Teníamos la pileta más grande de Ezeiza porque cada vez que llovía se inundaba. Gracias a Dios lo pudimos arreglar. Y La Bombonera, yo tuve la suerte de llegar en el año ‘96 y muchísimas veces se tuvo que suspender el fútbol porque se inundaba. Nosotros tomamos la decisión de arreglarla, nos costó un par de meses, pero quedó perfecta”, indicó.

La situación política de Boca

Con respecto a la intervención de la Justicia en las elecciones de Boca, Riquelme contó al detalle lo sucedido y le pidió la oposición terminar con la “campaña sucia”.

“Llamó por teléfono un anónimo denunciando que se sentía discriminado. Nombraron a ocho personas y de esas personas, seis se enteraron por los medios que usaron sus nombres. Y esos seis se presentaron en el club, que lo tenemos firmado ante escribano y denunciaron que les usaron sus nombres. Yo fui hasta séptimo grado, pero creo que el que hizo la denuncia falsa, lo lógico es que vaya preso. Por ahí soy bruto, pero es así”, remarcó.

En cuanto a una posible intervención de la justicia porteña, en la que tiene gran influencia el expresidente de Boca Daniel Angelici, dijo que “lo único que esperamos es que ningún otro juez o este juez, que firma todas las causas, moleste a los hinchas y nos quiera suspender a tres o cuatro mil votantes, aunque podés esperar cualquier cosa. Son capaces de que un juez o este juez diga ‘estos 5.000 están mal, no pueden votar’. Lo único que le pido a la oposición es basta de suciedad”.

La propuesta de la nueva Bombonera

Por otro lado, con respecto a la construcción de una nueva Bombonera, anticipó que “a partir del lunes iré a golpear la puerta de cada vecino y, si están de acuerdo en vender sus casas, ahí recién vamos a poder decir que vamos a agrandar el estadio. Si hay uno de los vecinos que nos dice que no, haremos la Bombonera donde está hoy, con la misma capacidad. Si vos cambiás la Bombonera de lugar, como está anunciando la oposición, se termina nuestro club. Se termina nuestra historia. Se pierde todo”.

“Yo no sé lo que es transformar a Boca en el PSG. Nosotros somos un club de fútbol que en estos cuatro años hemos aguantado muchas cosas. Nunca vi una campaña en contra tan grande y eso nos dio más fuerza y más ganas de trabajar. Esta misma gente que quiere volver, que promete un estadio, que promete ser el PSG, lo que nos dejó fueron deudas y hoy tenemos 28 millones de dólares de superávit en la caja”, explicó.

Para cerrar, Riquelme no dio detalles sobre quién será el próximo técnico del “Xeneize”, pero avisó que ya lo tiene decidido.