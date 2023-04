Ricardo Zielinski ya anunció cuál será una de las claves para mejorar a Independiente

Ricardo Zielinski fue presentado de manera oficial como el nuevo director técnico de Independiente, en un momento sumamente delicado del club, tanto desde lo institucional y económico, así como también desde lo deportivo.

Ricardo Zielinski llega a un club con un muy mal presente. Foto: Ramiro Pereyra.

Este domingo debutará al frente del primer equipo contra Racing en el Libertadores de América. Partido difícil, pero que Independiente deberá afrontar con todo su potencial si quiere salir a flote.

Levantar la moral del equipo, una de las claves del Ruso Zielinski

En su presentación oficial de este viernes, el flamante DT habló de todo, incluso acerca del tema de que lo consideran un entrenador defensivo: “No me considero defensivo, y si me considerara no sería nada malo. Es fácil ir al Barcelona y jugar con esos jugadores. O ir a Manchester City con el plantel que tiene. El fútbol va para otro lado. Si Guardiola tiene que defender, defiende”, explicó.

“Yo voy a aclarar por última vez por un tema que me preguntan siempre. A mí me gusta Bilardo, me gusta Menotti, me gusta Guardiola, me gusta Bielsa. Pasaron 30 años y seguimos discutiendo sobre si uno es defensivo o no. Es una discusión ridícula”, comentó Zielinski.

“No me parece que Falcioni sea defensivo. Creo que es una estupidez esa discusión. Es un debate que incentiva la mediocridad. Vean los planteles que tuve y los planteos que formé. Es ridículo debatir”.

La realidad de Independiente, a través del ojo de Zielinski

“Siempre que tomás las riendas un equipo que no tiene los mejores resultados, el factor anímico es vital. Es fundamental acomodar la cabeza para salir rápido de lo malo”, dijo acerca de cómo quiere sacar al equipo adelante.

“Me gustó el desafío, hay mucho para mejorar. En otros equipos en los que estuve tratamos que los objetivos sean altos. Mi objetivo con Independiente es clasificar a las copas internacionales”, completó.

El clásico con Racing, el primer desafío de Zielinski como DT.

Respecto del partido que se le viene, frente a Racing, comentó: “Los clásicos son los partidos que más me gustan. Si no me gustaran, hubiese esquivado este partido. Son encuentros para disfrutar. La gente va a ser fundamental. No conozco un solo equipo que si lo puteen, lo mejoren. Así que es clave el apoyo de los hinchas. No soy de darle mensajes a los hinchas. Solo pedirle que apoyen, porque entre todos vamos a salir adelante”.

“En Independiente hay que saber que hay que vivir trabajando en presión. Lo tienen que saber los futbolistas y lo tienen que saber los entrenadores que vienen acá. A lo importante también se llega trabajando en presión”, cerró.