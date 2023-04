Sigue la polémica por la crisis en Independiente: Ariel Holan le respondió a Gabriel Milito

A partir de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente, se destapó la olla respecto de los responsanbles de la triste actualidad del club. Gabriel Milito, exdefensor e ídolo indiscutido del “Rojo”, apuntó directamente a Ariel Holan como parte de los culpables, desde el lado deportivo, de la crisis de hoy en día. Ahora, el director técnico salió a responderle.

El actual DT de Universidad Católica no evadió el tema en conferencia de prensa desde Chile y aseguró: “No solamente soy hincha de Independiente, sino que también soy socio con mis hijas”. Y se mostró confiado por la reorganización reciente del club: “Gracias a Dios ya tenemos entrenador y un presidente provisional”, dijo en relación al nombramiento de Ricardo Zielinski y a Néstor Grindetti.

Ariel Holan celebrando la Copa Sudamericana de 2017.

“Creo que no es momento de entrar en polémicas ni responder, porque, para mí, primero está Independiente. Ayer, hoy y el día en que me muera”, dijo. No obstante, expresó: “Me sobran argumentos para responder y cuando llegue el momento los voy a esgrimir”.

Qué había dicho Gabriel Milito sobre Ariel Holan

El actual entrenador de Argentinos Juniors fue consultado por la crisis que afecta al club con el que se lo identifica y no dudó en apuntar a Holand como uno de los responsables.

“Hay responsables y yo sé quienes son, no solamente la CD, sino quien gestionó. Esa persona se golpea el pecho diciendo que ama al club y que es hincha de Independiente. Todos sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Copa Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso y ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro”, dijo Milito, en clara referencia a Holan.