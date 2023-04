En medio de la crisis de Independiente, el Kun Agüero reveló: “Si me meto ahí me agarraría un patatús”

La crisis institucional y futbolística que atraviesa a Independiente de Avellaneda viene hace años y el día ayer, quedará como un día histórico, ya que el club se quedó sin presidente y sin entrenador.

La renuncia de Fabián Doman, pocos meses después de haber sido respaldado por el 72% de los hinchas, quienes buscaban alejarse de la administración liderada por Hugo Moyano y su equipo, desencadenó un nuevo terremoto dentro de una institución que se encuentra en una situación precaria tanto en el ámbito financiero como en el deportivo.

En este contexto, el Kun Agüero habló sobre la crisis del club que lo hizo debutar en primera división a los 16 años en un streaming de Twitch.

Agüero, la última gran estrella que nació de Independiente.

“Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. A Ustari lo venden a 10 millones de euros, que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Denis, no sé si se acuerdan también. No sé si Rigoni un poco más tarde. Frutos, no sé si pagaron 8 millones. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la cancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, a Barco, a Meza, a Biglia. Meza por 15 millones”, recordó la leyenda del Manchester City.

Luego, por una pregunta de un seguidor, hizo referencia a las gestiones de Moyano y Doman y se refirió a la posibilidad de involucrarse con el club para darle una mano: “Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que, creo que... soy totalmente sincero, no confío en nadie. Eso está claro ¡En nadie, en nadie, en nadie! Y lo vi al Bocha, a Bochini, él fue mi entrenador de chico. Él fue el que siempre me bancó. Él fue mi entrenador con carrica. Hay mucha gente metida ahí. Es muy difícil meterte ahí. Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar, echar a todo el mundo, armar todo nuevo. La verdad, yo no sé. En este sentido no confío en nadie. Un día uno te propone una cosa, al otro día otra. Acá no va en el prometer y prometer”.

A su vez, el Kun confesó que no ve los partidos de Independiente porque le causa mucho dolor ver la situación que atraviesa el club: “Mucho no estoy enterado. Si me empiezo a enterar de cosas, primero prefiero estar yo bien, mi salud. Imagínense que me caliento jugando a los jueguitos, si me meto ahí me agarraría un patatús. Creo que quedaría más pelado que Guardiola, imagínense. Y creo que bajaría 20 kilos. Flaco, pelado, me echan de casa. Un desastre”.

Independiente está en el puesto 25 de la tabla, a solo dos puntos del descenso y se le viene un calendario pesado. El próximo domingo recibirá de local a Racing y en la fecha 13 visitará al puntero del campeonato River Plate.