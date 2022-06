Racing vive momentos de tensión y polémica, porque alcanzó su tercera eliminación consecutiva de las competencias donde apuntaba a ser campeón. Con grandes reclamos, Fernando Gago empieza a ser apuntado por los hinchas y los periodistas partidarios tras los malos resultados, entre ellos Falvio Azzaro.

La derrota con Agropecuario por 2 a 1 en Copa Argentina, generó la bronca del periodista que es reconocido hincha de la Academia. En un video de 23 minutos, Azzaro apuntó contra el técnico y lo señaló como el máximo responsable de la eliminación.

Flavio Azzaro apuntó contra Fernando Gago como el responsable de la derrota.

Azzaro señaló que Gago es “un entrenador que está aprendiendo a serlo, que está practicando ser entrenador en un club grande”. Y agregó: “Cuando tenés un presidente que no entiende que no te alcanza con lo que tenés, porque vos te tenés que dar cuenta: ‘¿para qué estoy?’”.

”Esto es como en la vida: ¿para que estoy? Y... ¿Estoy para un Corsa 2005 o para un BMW? Vos tenés que saber para qué estás. El problema es cuando vos te creés que porque ganaste algunos partidos ya está”, sentenció.

Las frases más picantes de Flavio Azzaro tras la eliminación de Racing en Copa Argentina

-”En un momento culminante, un gran equipo lo saca adelante, pero no un equipo rachero. Vos podés perder contra Boca, obvio, mereciste ganar y perdiste. El problema es cuando a vos te deja afuera de una Copa Argentina A-GRO-PE-CUA-RIO. El problema es cuando te deja afuera de una Sudamericana en zona de grupos River de Uruguay...”

-”Sabíamos que podía llegar a pasar. Quizás hasta sirve para no engañarnos porque el presidente, el técnico, el secretario deportivo, el manager... Porque muchos no lo saben, pero Racing tiene un secretario deportivo que se llama Rubén Oscar Capria que creyeron que con lo que hay alcanzaba pero no, maestro. Si vos no traés delanteros de jerarquía, no vas a ser protagonista. Vos tenés que ir a buscar refuerzos de jerarquía en puestos puntuales. Si vos errás goles permanentemente, te quedás en la más fácil, como hacen los mediocres: una cuestion de suerte”.

Fernando Gago, criticado por los hinchas y los periodistas de Racing por las eliminaciones. Foto: Agencia

-”Era muy probable que esto suceda, porque cuando Racing ganaba todos nos mirábamos y decíamos: la verdad que es increíble lo que está pasando. Que con este equipo, que con este técnico nuevo Racing esté ganando, ganando... Y, en algun momento, cuando vos no construís de verdad un equipo serio, con jugadores que estén a la altura y no milagros como Miranda, como Copetti... son rachas. Los buenos equipos se ven en las complicadas, pero Agropecuario, boludo, ¡Agropecuario!”

-”Cardona juega como juega mi tío en la quinta. Cardona cobra fortuna y está gordo”.

- “Y si se va el técnico, ¿quién va a venir? Racing tiene 45 número 4, pero mirás para el banco y no hay delanteros. Se lesionó Hauche y está Vecchio... 33 años y en Central algunos ya lo puteaban. Ahora con Vecchio vamos a tener un cambio de ritmo... Olvidate. Si juegan Vecchio y Cardona directamente es Cuestión de Peso y de 5 juega Andrea Politti”.