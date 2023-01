Quiénes son los “europibes” que se pierden el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina

La Selección Argentina Sub 20 se prepara en los próximos días para hacer su debut en el Sudamericano que se jugará en Colombia. El primer encuentro será ante Paraguay este sábado desde las 18 hs, en lo que será el inicio del camino con miras a la clasificación al Mundial Juvenil de este año.

En ese sentido, Javier Mascherano ya definió quiénes serán los futbolistas que integrarán el plantel con algunos nombres de peso: Federico Gómez Gerth, Maxi Perrone, Facundo Buonanote y Nicolás Paz, son los jugadores a tener en cuenta para este torneo.

Los pibes del Sub20 debutarán ante Paraguay el 21/01. Foto: Prensa Selecci

De hecho, en las últimas horas se confirmó que Perrone fue vendido al Manchester City por una cifra cercana a los 9 millones de dólares, sumándose así al selecto grupo de jugadores argentinos que empiezan a ser tenidos en cuenta en el máximo nivel como es el caso de Buonanote que fue vendido al Brighton o el de Paz que fue llamado para hacer la pretemporada con el Real Madrid e incluso fue convocado para algunos encuentros.

Sin embargo, hay una serie de jugadores que no pudieron venir a pesar de recibir el llamado del entrenador por decisión de sus clubes, ya que muchos son considerados o titulares o parte importante del plantel.

Maxi Perrone. Foto: Prensa Selecci

Quiénes son los “europibes” que no pudieron ser convocados para el Sub 20

El primer nombre que aparece en esta lista es el de Alejandro Garnacho, extremo del Manchester United, que fue clave en la remontada en el clásico de la ciudad ante el City con una asistencia a Macrus Rashford para ganar el encuentro. De hecho, es parte fundamental del equipo de Erik Ten Hag.

De hecho, desde fines de octubre para esta parte, es una de las piezas claves en la remontada del equipo de los Diablos Rojos para pelear en la Premier League como de cara a la Europa League.

El segundo de la lista es Matías Soulé, el marplatense de 19 años, es una de las figuras de la reserva de Juventus y empezó a tener cada vez más protagonismo en la primera que comparte con Ángel Di María y Leandro Paredes. En ese marco, Allegri decidió que se quedé en Turín y no viaje con el equipo de Mascherano.

Matías Soulé quiere ganarse su lugar en la Juve (Prensa Juventus) Foto: Juventus

Valentín y Franco Carboni, los hermanos que se formaron en el Inter tampoco estarán presentes. El primero es parte del primer equipo y empezó a ser considerado como uno de los relevos de Inzaghi, mientras que el segundo está a préstamo en Cagliari y empezó a ser titular por lo que el equipo de la Serie B no lo liberó.

Valentín y Franco Carboni jugaron para las juveniles de Italia en 2021. Foto: Olé

Por último, Luka Romero es otro de los jugadores que no estarán en el Sub 20, a pesar de ser siempre considerado por Mascherano y en otras divisiones juveniles. De hecho, el extremo de la Lazio, que puede jugar para México, España o Argentina, siempre mostró el deseo de vestir la casaca albiceleste, pero el equipo de Roma no lo cedió en esta oportunidad.

Ciro Immobile festejando su gol junto al argentino Luka Romero. (AP / Andrew Medichini) Foto: AP

¿CUÁL ES EL FIXTURE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Los argentinos dirigidos por Javier Mascherano, tendrán su debut frente a Paraguay el 21 de enero a las 18:00 (hora argentina); luego tendrá el clásico ante Brasil (23 de enero a las 21:30); después seguirá Perú (25 de enero a las 19:00) y por último, Colombia (27 de enero a las 21:30).

Las selecciones que logren posicionarse entre los cuatro primeros la fase final se clasifican para el Mundial Sub-20 2023 a disputarse en Indonesia y los tres primeros ingresarán a los Juegos Panamericanos 2023.