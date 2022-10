Quién es Francisco Perruzzi, el mendocino que se fue a los 14 años a San Lorenzo y hoy enorgullece a su familia

Francisco Perruzzi debutó como titular en la Liga Profesional con San Lorenzo el pasado junio. Desde ese día hubo un antes y un después para aquel pibe que arribó a la caldera azulgrana a los 14 años, dejando atrás a su Mendoza natal.

Hoy, tras 7 años, no sólo que es una buena alternativa para Insúa, sino que además, renovó su contrato hasta el 2025. Un presente “increíble” que relata en Vía Mendoza su papá Marcelo, ex futbolista que destacó en Primera Nacional, quien además contó cómo fue ese proceso.

Francisco Perruzzi y su debut. Foto: Instagram

‘Pancho’, como le dicen en casa y entre sus amigos más íntimo, alcanzó la meta pero fue después de un proceso “cruel” en donde “para llegar al fútbol profesional tuvo que pasar por mucho”, confió a Vía Mendoza, el progenitor de la nueva estrella del Ciclón.

Sin embargo, Francisco contó con una ayuda divina para poder suavizar el camino hacia el éxito. “Le hicimos llegarla camiseta de Pancho al Papa, en un viaje que no esperábamos estar tan cerca de él. Y cuando la vio, se volvió loco”, confió.

Y más allá de eso, para Marcelo, su hijo “es fuerte, supo superar todo y ahora merece lo que está viviendo. Es increíble lo que le está pasando”, confesó el ex Huracán de San Rafael, Atlético San Martín, Luján Sport Club, Olimpo, Patronato, entre otros.

Como dos gotas de agua, padre e hijo (Perruzzi) Foto: Instagra

Cómo apareció San Lorenzo en la vida de los Perruzzi

Pancho es el hermano del medio de tres, en la familia Perruzzi. El mayor es Juan Cruz, quien es titular en la Primera de la Academia de Chacras de Coria, y el menor, Ignacio, quien sigue los pasos de Francisco, jugando en las inferiores del Cuervo.

Papá Marcelo se dedicó por muchos años a esta profesión aunque en aquella época “el profesionalismo no era el de ahora”. Era “9″ surgido del Globo sanrafaelino y supo defender camisetas de distintas provincias, en Primera Nacional y el antiguo Argentino A. De allí que el fútbol fue inevitable en la familia entre los Perruzzi “no porque se lo impusiéramos, pasó más porque en mi casa los chicos nunca vieron dibujito animado. Siempre fueron programas deportivos”, justificó el sanrafaelino que actualmente vive en Guaymallén.

Pancho Perruzzi en Chacras. Foto: Instagram

Perruzzi, hincha de River desde siempre, confesó que desde el momento en que el club de San Lorenzo lo seleccionó y vio el talento en su hijo, reprimió todo amor y lo guardó en las profundidades para darle lugar a que Pancho se identificara con la institución que le dio la oportunidad de su vida: “Él ama San Lorenzo, ama a sus hinchas, a sus ídolos, a toda la comunidad azulgrana. Son 7 años en ese club”, argumentó el técnico y Coordinador de inferiores en la Academia de Chacras.

-¿Cómo se dio en Pancho el salto de Chacras al Ciclón?

-Hicimos una gira en Buenos Aires con la categoría de Pancho. Y cuando lo vieron jugar, lo eligieron y me preguntaron por ese ‘5′. Les tuve que decir que era mi hijo. También eligieron a Daniel Carrique (NdR: hijo del ex Independiente Rivadavia), quien no continuó. Nunca fui de proyectar a mis hijos para que sean jugadores pero se dio. A los 4 días, ya estaba viviendo en Buenos Aires y aprendió a sobrevivir solo. Fue una la locura, porque era muy chico y tenía que estudiar, entrenar, moverse solo en la calle. Acá no los dejábamos ni cruzar la Bandera de Los Andes. Me demostró que tiene una enorme personalidad para salir adelante.

La familia Perruzzi. Foto: Instagram

El proceso de adaptación a la distancia y con competencia

“El fútbol es muy cruel para cualquier jugador, imagínate para un pibe de 14. Pero cuando se fue, lo hizo convencido consciente de que iba a tener que persistir, que le iba a costar, que iba a tener tropiezos, que es un ambiente donde se forrean. Sumado a que estás lejos de la familia, eso pocos se lo bancan”, aseguró el preparador físico de 50 años.

Y agregó: “Para jugar al fútbol y soportar las injusticias tenés que tener cabeza. ‘Pancho’ se la bancó, subió a Reserva lo seleccionaron para la Primera, Troglio le dio continuidad y se consolidó después en el plantel profesional”.

-¿Cómo comparás la experiencia de tu hijo con la tuya?

-No hay comparación. A mi todo el ritmo de clubes y pases me encontró más armado, era mayor. El tema de las competencia, el pelear por un lugar, a él lo agarró a los 14, lejos de su lugar y en edad escolar. Para él, cada partido era diferente, muy difícil, y lo pudo superar. De todas maneras, una cosa es vivirla como jugador y otra como padre. Todos los días aprendo con mi hijo. Ese nivel del profesionalismo es otra cosa, desde la parte física, técnica- táctica, todo el mundo que rodea, el cuidado, los peligros, todo.

Pancho Perruzzi renovó su contrato hasta el 2025. Foto: Instagram

-Te salió el padre temeroso

-Al principio, ahora no porque lo veo que está viviendo un mundo de fascinación. Se junta a comer con figuras al que él veía por televisión cuando era chico y ahora lo invitan, intercambia camiseta con sus ídolos. La gente le hace saber su cariño por su compromiso. Es un gran momento para él.

-¿Qué consejo y petición le hiciste ante tal presente?

-Que tenían que seguir estudiando, esa fue la única regla que le impusimos. Pancho estudia Administración de Empresa y Nacho quiere seguir Psicología. Eso porque yo sufrí mucho cuando dejé de jugar. Uno cree que se puede vivir del fútbol toda la vida y no es así. Si no fuera por Inés que me empujó a realizar los cursos de Preparador Físico y de técnico, no sé cómo habría seguido. Los pibes deben capacitarse para dar pelea.

Coco, Nacho y Pancho, los hermanos Perruzzi que enorgullecen a la familia mendocina. Foto: Instagram

Nace otra estrella: Nacho, el otro Perruzzi del Azulgrana

Ignacio, de 17, es el menor de los Perruzzi, y con el camino un poco más allanado, viaja a ver a su hermano Pancho. Marcelo, pidió permiso para que Nacho se entrenara con la categoría del Ciclón con el fin de mantener su rendimiento físico de cara a su compromiso en la Academia de Chacras, y el pibe, que en aquel momento tenía 13 años, dejó boquiabierta a los entrenadores de la categoría.

“A las 3 horas se iban a un torneo a Roca y me preguntaron si lo podía dejar ir con ellos. Anduvo bien. Y cuando me propusieron dejarlo, dije que no. Era muy chico”, confió Marcelo.

Sin embargo, “dos años más tarde, me avisaron que se había abierto dos cupos y ni lo dudamos”.

-¿Ninguno delantero como papá?

-Ninguno. No sé por qué. Inés, mi señora, que jugó al hockey era defensora. Por ahí quisieron ser neutrales, se quedaron en la mitad (risas).

Inés y Marcelo Perruzzi con el Papa recibiendo la camiseta de Pancho. Foto: Instagram

La bendición del Papa tras recibir la camiseta “50″ de Perruzzi

“Fue alucinante”, dijo Marcelo quien contó que la pandemia obligó a reprogramar su viaje a Europa junto a su esposa Inés. Con otra pareja de amigos lo pudieron concretar en Marzo del 2022. Pancho debutó en con al Primera, en un amistoso en febrero del 2022.

“No estaba planeado ningún encuentro con el sumo Pontífice. Él me dijo ‘mirá papá si concés al Papa’ y me llevé su camiseta del debut, por las dudas. Una amiga de mi mujer, nos consiguió unos pases para poderlo ver en la audiencia pública en Plaza San Pedro. Pero nunca imaginábamos que íbamos estar en el selecto sector de las 50 personas que llegarían a él. Fue una sorpresa vernos allí, tan cerca de Bergolio y nunca nos imaginamos que ibamos a poder darle la mano”, contó Perruzzi.

-¿Qué pasó cuando llegaron a él?

-Estábamos en ese sector limitado. Un guardia, vio la camiseta que sosteníamos en la mano cuando esperábamos y nos dijo ‘qué buen regalo le has traído. Cuando llegamos a él, le mostramos la camiseta y se volvió loco. Mi señora le dijo ‘esta la camiseta es de mi hijo que debutó en San Lorenzo’. La abrió y vio que no era comprada y que tenía nuestro apellido. ‘Se llama Francisco como usted’ y él exclamó un “¡Vamos San Lorenzo!”.

Inés y Marcelo Perruzzi con el Papa recibiendo la camiseta de Pancho. Foto: Instagram

-¿Qué sentiste?

-Juro que cuando lo cuento esto siento el calor de su mano en la mía. Increíble. Y para Pancho, es un orgullo que él la tenga. Es una bendición. Es un premio para él porque supo ser una persona paciente. Su lucha ahora es seguir consolidándose.

Francisco Perruzzi renovó contrato y será ‘cuervo’ hasta el 2025

Francisco Perruzzi, quien cumplió 21 el 9 de febrero pasado, extendió su contrato por una año más y la firma vino acompañada de una mejora salarial. Así, el volante ahora estará ligado a la institución hasta diciembre del 2025. Hoy es la alternativa de el equipo del ‘Gallego’ Insúa, en el medio campo.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.