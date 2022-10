Josefina Mesa la nueva campeona del mundo de taekwondo espera el llamado de la Selección Argentina

Josefina Mesa se consagró campeona del mundo en taekwondo que se disputó en Santiago del Estero.

La deportista de Tunuyán, ganó dos medallas de oro: en juvenil, 2do. DAN hasta 70kg, se consagró campeona en formas y en combate, ante la presencia de 3.000 atletas del mundo, habló con Vía Mendoza luego de la histórica conquista: “Aún no caigo sobre lo que logré”, remarcó .

Josefina Mesa campeona en el Mundial ITF de taekwondo. Foto: Facebook

El Mundial ITF de taekwondo, con la presencia de más 3.000 atletas de todo el mundo, Josefina Mesa se consagró como la nueva campeona juvenil, 2do. DAN hasta 70kg, ganando el oro en forma y en combate.

“Un paso más a nivel internacional, pero la realidad es que no asimilo el momento por el que estoy atravesando, me emociona mucho”, remarcó la deportista de Tunuyán, quien junto al resto de la delegación de la escuela Taekwondo Yusan Innae, fueron homenajeadas.

“Espero que este logro me abra otras puertas, y desde que comencé a trabajar en taekwondo, sigo con la misma energía y motivación, más sabiendo todo lo que se viene, y sí, espero que me llamen de la Selección Argentina”, se ilusiona Josefina.

Estudiante de cuarto año en el Colegio Toribio Luzuriaga de Tunuyán, Josefina sobre el mundial resaltó que “no conocía un ambiente de esas características, es tremendo ver delegaciones de todo el mundo, estaba muy emocionada y traté de vivir cada experiencia a pleno”, describió.

“Sentía presión pero todo salió bien”

En relación a su participación directamente en el plano competitivo no fue fácil para Josefina. “El entorno me hizo sentir presionada, era mi primera vez a este nivel, pero me concentré y fui superando cada momento, sin dudas que el afecto del equipo, de mi familia, amigos fue fundamental en cada momento”.

Durante los 6 días de competencia, tuvo 5 enfrentamiento (3 de lucha y 2 de formas): “Son dos temas distintos y en formas es muy complicado, se requiere mucha técnica y siempre antes de ingresar al cuadrilátero hay cosa para corregir, eso me pone muy nerviosa, que sin dudas luego se van en la lucha”, destacó entre risas la nueva campeona del mundo.

Momento de consagración

Agenda y reconocimiento en Tunuyán

Josfina Mesa tendrá nuevos desafíos y será dentro de unos días: Inperprovincial en Arroyo Seco (Santa Fe) el 6 de noviembre. Internacional (Chile - Paraguay - Bilivia - Uruguay - Brasil y Argentina) en Jujuy del 11 al 13 de noviembre y el Panamericano 2023.

La escuela de Taekwondo Yusan Innae del Valle de Uco fue reconocida por el municipio de Tunuyán.

Medallas de la delegación de Mendoza