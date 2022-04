Romelu Lukaku, actual delantero del Chelsea, estaría en la mira del PSG para el próximo mercado de pases de mitad de año y reemplazaría a Kylian Mbappé.

Romelu Lukaku en el Chelsea. Foto: @ChelseaFC

Hace tiempo que el ex Inter de Milán no está cómodo en el conjunto inglés, y viene insinuando que tiene ganas de irse del club. Ya ha manifestado en otras ocasiones que se arrepentía de haberse ido del conjunto italiano y que le gustaría volver en un futuro. La noticia no cayó bien en los hinchas del Inter ya que consideraron que Lukaku los traicionó y no quieren que regrese.

Pero ahora un nuevo destino aparece a la vista para el delantero, nada más ni nada menos que el poderoso Paris Saint Germain. El que puso el rumor en el aire es el diario británico “The Sun”, que indicó que el PSG está buscando sustitutos para Mbappé, si es que finalmente decide marcharse al Real Madrid en junio. Es por eso que uno de los apuntados por el club parisino es el delantero de la selección de Bélgica.

Romelu Lukaku vistiendo la camiseta del Inter. Foto: @Inter_es

Pese a llegar como una estrella, Lukaku nunca pudo rendir en el Chelsea como lo hizo en el Inter siendo hasta campeón y goleador del equipo. En “Los Blues” anotó apenas 9 goles en 32 partidos, mientras que en la la temporada pasada en Italia convirtió 30 tantos en 44 partidos.

Es por eso que el precio al que lo ha tasado el equipo londinense (117 millones de euros) difícilmente consiga que algún club se lo pague, aunque como es sabido, en momentos de realizar nuevos fichajes, el PSG no escatima en gastos. La novela recién empieza y puede haber más capítulos de acá a junio.