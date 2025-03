Pelota libre ya: ver Liverpool contra PSG por Champions League, ¿dónde mirarlo?

Las fases eliminatorias de la Liga de Campeones de Europa comienza a definirse y uno de los partidos del día se juega en Inglaterra, más precisamente en Anfield. El Liverpool, que viene de ganar 1 a 0 la ida, recibe al PSG, que a pesar de que mereció mucho más, deberá dar vuelta el resultado de visitante.

A qué hora y por dónde mirar Liverpool contra PSG por Champions League

El primer partido se jugó en Francia y el resultado no es un reflejo de lo que merecieron los dirigidos por Luis Enrique. En el Parque de los Príncipes, fue muy amplia la superioridad del ex equipo de Lionel Messi, pero no pudo ser traducida en el marcador. Por su parte, los ingleses tuvieron a un Alisson como figura, y en el único remate al arco que tuvieron, consiguieron la ventaja que les da tranquilidad para el partido de vuelta.

Alexis Mac Allister marcó a los 18 minutos de la segunda parte el segundo tanto del Liverpool ante Newcastle. (AP)

Este martes 11 de marzo, desde las 17:00 hs en Argentina, el Liverpool recibe al PSG por los octavos de final de Champions League y se podrá ver por Fox Sports y Disney+

Otra opción por internet es Pelota Libre, página web que transmite los encuentros deportivos a pesar de que no tendría los derechos de imagen.

El técnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique durante el partido contra Lyon en la liga francesa, el domingo 23 de febrero de 2025. (AP Foto/Laurent Cipriani)

Los últimos cinco campeones de Champions League

Los equipos que conquistaron las ediciones más recientes del torneo más importante en Europa.

2024 - Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund

2023 - Manchester City 1-0 Inter

2022 - Real Madrid 1-0 Liverpool

2021 - Chelsea 1-0 Manchester City

2020 - Bayern Múnich 1-0 PSG

El acceso y visualización de partidos en sitios sin derechos de transmisión puede violar leyes de propiedad intelectual y exponer a riesgos de seguridad. Se recomienda usar plataformas oficiales.