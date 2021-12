Kylian Mbappé parece tener un deseo claro: quiere jugar en el Real Madrid. A días de quedar en libertad de negociación con cualquier club, el delantero del PSG soltó: “Mi español es muy bueno”.

El joven de 22 años brindó una entrevista en Amazon Prime con otra leyenda francesa, Thierry Henry. Su futuro parece estar cada vez más lejos de París.

“La gente me preguntaba si no estaba muy decepcionado… Sí, un poco al principio cuando quería irme, pero no estaba jugando en National. Estoy en un equipo que quiere ganar la Champions League. Yo también soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa”, comentó tras la operación fallida en junio del 2021.

Desde enero, Mbappé puede negociar su vínculo con la institución que desee. Su contrato con el PSG finaliza el 30 de junio de 2022.

Kylian Mbappé fue silbado en el Parque de los Príncipes.

Henry le metió pimienta a la entrevista y, valorando su capacidad con el inglés, le consultó a “Kiki” si su español también es bueno. “Sí, es muy bueno. Es porque he querido ser siempre un gran jugador de fútbol y un personaje público importante. Ahora, no puedes querer ser una estrella internacional y hablar francés solamente, esto no tiene ningún sentido. Si tú llegas a España y sabes hablar… Todo va a estar mejor”, tiró.

Con un pequeño gesto de cara al año entrante, Mbappé cerró: “Estoy feliz, ahora vienen muchas cosas y grandes desafíos”.