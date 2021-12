Las críticas que recibe Mauricio Pochettino por el funcionamiento y el rendimiento en cancha del PSG, plagado de figuras mundiales, llevó al entrenador a una molestia marcada. “Si tanto saben de fútbol por qué no se sientan acá”, le dijo a los periodistas.

Una nueva conferencia de prensa del rosarino quedó marcada por frases tan particulares como picantes. Este sábado, el PSG visita al Lens a las 17 y los noteros apuntaron al DT por el nivel de juego.

Primero lo pincharon por las estadísticas de Lionel Messi, que lleva un gol en ocho juegos de la Ligue 1. “Es una cuestión de acierto, también de tiempo, de encontrar las situaciones y hasta de mala suerte. Leo marcará goles porque tiene un talento increíble. Siempre ha marcado goles y los marcará”, sostuvo.

Luego comenzó a subir la temperatura. Un periodista le consultó sobre lo “perdidos en la cancha” que ve a los futbolistas en momentos del partido. Lanzó una risa irónica, un gesto de incredulidad y contestó: “No entiendo la pregunta y no puedo responder algo que no comprendo”.

La gota que rebalsó el vaso surgió cuando le preguntaron quién era el líder del ataque parisino, ante las opciones de Kylian Mbappé y Messi. “¿Y por qué no se ponen de este lado si tanto saben de fútbol?”, sentenció.

También quisieron averiguar si Pochettino desea hacer modificaciones en el plantel y si proyecta transferencias. “Ahora no es el momento de pensar en eso, tenemos muchos partidos por delante. En enero hablaremos con el club y con Leonardo y seguramente se haga un análisis sobre cómo está la plantilla”, aseguró sobre su comunicación con el director deportivo.

Para cerrar, fiel a su estilo irónico y algo ácido, Pochettino dijo: “Parece que hoy no nos podemos comunicar. La última, antes de Niza, nos comunicamos muy bien. Está un poco trabada hoy”. Luego de su frase, se paró de su silla y fingió volver a entrar a la sala, como si la conferencia recién hubiese comenzado.