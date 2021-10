La llegada de Lionel Messi al París Saint Germain sigue siendo uno de los atractivos más importantes para ver al equipo de Mauricio Pochettino tanto en la liga francesa como en la Champions League. Sin embargo, el 30 del equipo parisino aún no ha podido marcar la diferencia y empieza a despertar las críticas de los medios franceses.

Uno de los que se expresó al respecto es el ex futbolista y figura francés, Thierry Henry, que se mostró crítico de la actualidad de Messi en el equipo del PSG. “Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el centro. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos”, expresó.

Lionel Messi, en su primer clásico de Francia, rodeado de dos rivales del Olympique de Marsella. (AP)

El ex compañero de Leo Messi en Barcelona se refirió a la actualidad del delantero: “No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia”.

Henry, sobre Messi: "No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha". (Foto: Captura de TV)

“Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian (Mbappé). Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian”, agregó el ahora comentarista de Amazon Primer.

“En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores”, completó el crack francés que brillo en el Arsenal.