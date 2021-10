Cada tanto en Paso a Paso algún cordobés se destaca por su frescura y picardía. Este fue el caso de Santiago Alberione que en poco tiempo pasó por dos informes de TyC Sports, la primera por “ser amigo de Messi” y la segunda por estar junto a Tomás Guidara después de la victoria de Vélez ante Boca.

“Lo trajiste al amuleto hoy para romper la racha contra Boca”, le dice el periodista Matías Pelliccioni al ex Belgrano. “Un hermano. Me vino. Le digo ‘che, venite. Partido importante, vení disfrutá’ y me dice ‘sí, vengo el finde y me vuelvo después del partido’”, explicó.

“Le encanta el deporte, anda por todos lados”, agregó Guidara. Mientras que “Tatirri” respondió entre risas: “Soy la cábala nomás, me dijo tenemos que ganar mañana, entonces voy”.

Alberione, quien también es profesor de educación física y lleva adelante un emprendimiento vinculado al entrenamiento, continuó metiéndole “picante” a la nota y reconoció que es “más amigo de Tomi”, pero tiró: “se va a enojar Leo si ve esto”.

Al cierre de la nota tanto Alberione como Guidara se animaron a jugar y hasta tiraron una presentación con el típico acento que utilizan en Paso a Paso para presentar cada nota.

Campus Magnano y la relación con Paulo Londra

Santiago Alberione, como dijo Guidara, está constantemente vinculado con el deporte y en las últimas semanas también se lo pudo ver como staff del Campus de Rubén Magnano en donde estuvo entrenando Paulo Londra. Es más, en las historias del trapero cordobés también apareció “Tatirri”, pero en esta ocasión porque le ganaron una partida de truco a Londra y sus amigos.

“Ya en mi casa sólo me queda agradecerle al más grande de todos por confiar en mi otra vez. Rubén Magnano es una persona que con sólo unas pocas palabras te enseña sobre cosas mucho más importantes que el básquet. Gracias por todo Rubén, de verdad”, dijo Alberione en una publicación de Instagram sobre esa experiencia.

Y sentenció: “Hay algo que Ruben y Paulo tienen en común: unas ganas insaciables de mejorar a pesar de ya estar en la cima”.