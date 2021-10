El domingo pasado, Lionel Messi, disputó su primer clásico francés. El 30 del París Saint-Germain disfrutó del duelo que terminó en empate en 0 ante el Olympique Marsella. En un partido que no tuvo muchas acciones de gol, lo más interesante pasó por un avance que conducía el astro argentino y fue interrumpido por un individuo.

El hombre, que se corrió casi la cancha completa para acercarse al ídolo argentino, fue capturado por la seguridad del estado. Sin embargo, 48 horas después del suceso, la policía aún mantiene detenido a este hombre al no lograr identificarlo.

Los investigadores creen que no se trata de un hincha del Marsella que accedió al campo para acercarse a Messi, sino que sería alguien externo, que no tendría nada que ver con el club.

Momento justo en el que el hincha invade jugada de Messi en el PSG. / Gentileza

Según informó RMC Sport, el hombre que ingresó en el Stade Vélodrome aún no ha sido identificado ya que se trata de un indocumentado, que no habla francés, por lo que la policía no pudo averiguar el verdadero motivo de su ingreso al campo de juego.

Además, la misma cadena, agregó que durante las preguntas de interrogatorio, el individuo parecía “inconsistente y difícil de explicar en francés. Es un indocumentado que no tiene domicilio fijo en la región”.