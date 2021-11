Diego Schwartzman siempre mostró su fanatismo y su admiración por Diego Maradona. A un año de su muerte, mostró un audio inédito que le envió el 10.

El “Peque” participó del programa de ESPN Playroom con Migue Granados. En un momento de su noche, compartió un momento único que vivió con Maradona.

En el 2017, Schwartzman se enfrentó ante el croata Marin Cilic por los 16avos de final del US Open. Lo venció por 4-6, 7-5, 7-5 y 6-4. Fue su “primer partido importante en uno de los torneos más grandes”.

A través del periodista Martín Arévalo, cercano a Maradona, Schwarztman contó cómo le llegó el audio: “Yo lo conocía, pero no tenía su contacto. Este es el único audio que voy a mostrar. Nunca lo hice públicamente”.

“¡Se tenía que llamar Diego! Diego Schwartzman. Lo mató a Cilic, papá. Lo mató, querido. Se tenía que llamar Diego”, se escuchó desde la voz del “Pelusa”.

Con la sonrisa imborrable de fondo del “Peque” mientras volvía a escuchar el audio, Diego continuó: “Con todo el público en contra y con Cilic enojado porque le ganamos la Davis y ahora Schwartzman le ganó en el US Open. ¡Que se vaya a c...!”.

La emoción de Schwartzman se trasladó en cada gesto y cada palabra. Para cerrar, el tenista contó: “La relación que formé con Diego desde el 2017 fue espectacular para mí. Me sirvieron un montón sus consejos. Siempre ganaba, perdía, me iba un desastre o me iba bien, y siempre tenía un mensaje del Diego. Siempre”.