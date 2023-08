Pablo Carrozza se refirió a los allanamientos en Boca y dio un nombre clave en la investigación

Una impactante noticia conmocionó la jornada en el mundo Boca. Cerca de las 9 AM, se llevaron a cabo operativos en el Polideportivo Benito Quinquela Martín, el Complejo Pedro Pompilio y La Bombonera, relacionados con la presunta distribución ilícita de boletos para partidos de fútbol profesional. Incluso, la vivienda de Cristian Riquelme, hermano de Román, fue registrada en el marco de la pesquisa que se originó en octubre de 2022 y está bajo la supervisión de la fiscal Celsa Ramírez.

A un día de su enfrentamiento en casa contra Platense, en la primera jornada de la Copa Liga Profesional 2023, el club experimentó incursiones en algunas de sus locaciones por orden del juez Pablo Casas, del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°10, cuya investigación es dirigida por la fiscal Celsa Ramírez, apuntada por el vicepresidente de Boca tras sus investigaciones en el club.

Las fuerzas de Gendarmería y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA se presentaron el jueves temprano en el Polideportivo Benito Quinquela Martín, el Complejo Pedro Pompilio y La Bombonera, debido a una denuncia de octubre de 2022 relacionada con la excesiva venta de entradas.

La singularidad del caso reside en que, a medida que se profundizó la investigación, emergieron evidencias adicionales que podrían comprometer la posición de Boca, según informantes del ámbito judicial. Las pesquisas se apoyaron en escuchas telefónicas que podrían llevar al descubrimiento de actividades fraudulentas en el club, lo que resultó en la ejecución de allanamientos en varios domicilios de los implicados. Las horas venideras serán determinantes para revelar los resultados de la labor de indagación.

Uno de los individuos involucrados en este escenario es Cristian Riquelme, el hermano de Román y vicepresidente del club. Se ejecutó una entrada y registro en su hogar en relación con el presunto delito de revender boletos. Las autoridades judiciales tienen acceso a conversaciones telefónicas que lo sitúan en el centro de la pesquisa y lo conectan con posibles revendedores. Cristian alegó haber extraviado su teléfono en las últimas horas.

La denuncia se interpuso inicialmente en la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Posteriormente, el juzgado solicitó que la investigación pasara al MPF CABA. El denunciante es una persona que acudió en persona para reportar la presunta sobreventa de boletos en octubre de 2022, cuando Boca celebró tres partidos como local: contra Vélez (1-0), Aldosivi (2-1) e Independiente (2-2).

La pesquisa no apunta a la entidad en sí ni a la junta directiva de Boca, lo que descarta cualquier motivo para clausurar La Bombonera.

Quién es el apuntado de Carrozza en medio del allanamiento en la Bombonera

El periodista Pablo Carroza, conocido por su rol outsider y conocimiento de Barras Bravas dentro del periodismo deportivo, se refirió al operativo realizado en la cancha de Boca y aportó un nombre que podría ser clave en la investigación.

“Hace un año les hablé de Chicho Cosentino, hombre fuerte del departamento de socios de Boca. Es militante de Ameal y uno de los principales apuntados en el marco del allanamiento por sobreventa de entradas. Desde el entorno de Riquelme creen que hay una persecución política”, comenzó relatando el conductor de “Un día sin bardo”.

En ese sentido, sin revelar nombres, el periodista reveló que la justicia investiga a dos ex jugadores, uno con pasado en Boca y otro con pasado en All Boys: “Allanaron la casa del hijo de un ex jugador de Boca por reventa de entradas, y la de un ex goleador de All Boys en el marco de la mega causa del club de la ribera. Le apuntan al hermano de un alto directivo (Riquelme). Además de los tickets, creen que hicieron 12 mil activos por izquierda”.

Por último, se refirió a la presunta participación del hermano de Riquelme y repasó cual es el marco de la causa: “Allanaron el domicilio de Chanchi Riquelme, hermano de Román en el marco de una causa por venta ilegal de 2700 tickets por partido. Trabaja el juzgado nacional y correccional 57. Se habla de venta de indumentaria oficial y de negocio paralelo con hoteles y agencias de turismo”.