Mundial de Qatar 2022: Uruguay perdió 2 a 0 con Portugal y corre peligro su clasificación a octavos

Uruguay y Portugal se enfrentaron en el último turno de este lunes, en el marco de la segunda ronda de grupos del Mundial de Qatar 2022. El triunfo fue para los europeos, con dos goles de Bruno Fernandes, uno de ellos un penal a instancias del VAR que abrió una nueva polémica. Con este resultado, peligra la clasificación de la “Celeste”, que deberá vencer a Ghana para lograr su pase a octavos.

Bruno Fernandes de Portugal celebra el 2-0 ante Uruguay.

En el equipo luso, Fernandes fue la figura. También se destacó el rol de Bernardo Silva. Ambos son hoy la cabeza de un equipo que, además, cuenta en sus filas al ya histórico Cristiano Ronaldo. Este martes, lograron ganarle 2 a 0 a Uruguay, para quien el panorama de continuidad es más complejo.

Portugal arrancó bien durante los primeros 20′ pero no lograba llegar con potencial al arco rival. Por su lado, Uruguay salió con un 3-5-2, apostando a sus volantes. El primer tiempo terminó 0 a 0, pero podría haber sido para la “Celeste” ya que Bentancur casi logra meter un golazo. El empate, de todos modos, le servía.

Fernandes, figura y goleador

En el segundo tiempo, Fernandes tiró un centro para que Cristiano definiera pero no hizo falta: la pelota se metió en el segundo palo de Rochet. El crack festejó el gol como propio pero la pantalla del estadio confirmó que había sido del 8.

A raíz del primer gol, en Uruguay salió Godín para romper la línea de cinco y el partido fue otro. De Arrascaeta comenzó a empujar a todo el equipo hacia el arco que defendía Costa. Maxi Gómez acertó al palo, Giorgian no llegó a picársela bien al arquero y Luis Suárez tuvo el empate en su pie pero no pudo definir. Ya sobre el final, el VAR le dio un penal polémico a Portugal luego de cobrar una mano no intencional en el área. Fernandes, otra vez, lo cambió por gol marcando el 2 a 0 definitivo.

Uruguay necesita un triunfo para seguir en el Mundial.

Con este resultado, los europeos están en octavos, lo que le permite jugar más relajados el tercer partido de grupos e incluso darle descanso a algunas de sus figuras. El escenario es totalmente diferente para Uruguay que se juega el pase ante Ghana, ya pensando en conseguir la segunda plaza. Solo hay un resultado posible para que la “Celeste” continúe en carrera: debe ganar. De lograrlo, en octavos se cruzará con un vecino y viejo conocido: nada menos que Brasil.