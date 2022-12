Mundial de Qatar 2022: un campeón del mundo francés tajante contra la Selección, “No me gusta el equipo argentino”

La final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y la Selección de Francia está en boca de todos. A menos de 48 horas del saque inicial en el Estadio Lusail, ninguno de los referentes del mundo del fútbol se priva de dar su opinión sobre ambos equipos y sus referentes, como también intentando predecir quien será el nuevo campeón del mundo.

Uno de los tantos incidentes que pasaron en Argentina-Países Bajos (AP)

En esta ocasión, le tocó opinar a Adil Rami, mediocampista defensivo que integró el plantel francés que se coronó como campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018, que fue amable con sus palabras para con el astro argentino, Lionel Messi, pero arremetió con todo contra el equipo argentino.

Las filosas palabras de Adil Rami para con la Selección Argentina

El actual jugador del Troyes de la Ligue 1, fue duro con los convocados por Lionel Scaloni, especialmente luego de la polémica resolución del partido de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, donde los festejos de los argentinos causaron mucho revuelo en la comunidad del fútbol.

Los jugadores de Argentina celebran tras vencer a Holanda por penales en los cuartos de final del Mundial. Foto: AP

“No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio”, compartió el campeón del mundo con los medios franceses. A pesar de la sinceridad del jugador, expresó que aún siente admiración por el capitán argentino, y que “le gusta todo de Lionel Messi”.

El Mundial de Rusia 2018 de Adil Rami

El jugador francés no gozó de ni un minuto de cancha durante la última Copa del Mundo, siendo los jugadores que se sobreponían al mismo Rami en sus posibles posiciones de juego de un nivel indiscutiblemente mayor al del ex Sevilla; siendo estos Samuel Umtiti, Raphael Varane y N’golo Kanté.