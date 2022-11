Mundial de Qatar 2022: con Giovanni Lo Celso fuera, quiénes luchan por el último puesto de la lista

A poco y nada del comienzo del Mundial de Qatar 2022, se confirmó que uno de los mediocampistas estrella del esquema de Lionel Scaloni, Giovanni Lo Celso, no podrá participar de la próxima edición de la Copa del Mundo. La razón por la cual no integrará la lista de 26 es por una lesión que lo obliga someterse a una operación que no lo permite recuperarse a tiempo para la cita.

Giovani Lo Celso, futbolista de la selección argentina de fútbol, dependía de un milagro para formar parte del plantel en el mundial de Qatar 2022

Con un puesto vacante, hay dos jugadores listos para batallar su lugar en la cancha y una oportunidad para sumarse a la lista de 26 que el entrenador presentará de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo.

Juan Foyth y Ángel Correa, los apuntados por Scaloni para sumarse a la lista

El lateral derecho del Villarreal, Juan Foyth, y el atacante de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, Ángel Correa, están en consideración para sumarse a la lista de 26 jugadores que irán a Qatar con la delegación argentina nuevamente luego de la desafortunada lesión de su compañero rosarino.

Ángel Correa con la camiseta del conjunto de Madrid.

Con fecha límite de 14 de noviembre para presentar la lista, el cuerpo técnico argentino se encuentra en la disyuntiva de sumar apoyó abajo en la defensa, o sumar armas para el ataque. La fecha previa a la liberación obligatoria de los jugadores de sus compromisos por liga será clave en la decisión.

Los 27 presuntos convocados para Qatar 2022

Arqueros

Emiliano “Dibu” Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico.

Juan Foyth

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Papu Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Delanteros

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Nicolás González

Joaquín Correa

Paulo Dybala

Lionel Messi

Ángel Correa