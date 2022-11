Giovani Lo Celso se pierde el Mundial de Qatar 2022: lo tienen que operar

A 12 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, se confirmó que Giovani Lo Celso quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni. Después de realizarse varios estudios y contemplar todas las alternativas, este martes se confirmó la peor noticia: el mediocampista titular de la Selección Argentina no llegará a recuperarse de su lesión.

Qué lesión sufre Giovani Lo Celso

El futbolista del Villarreal salió por un problema muscular en el partido con Athletic de Bilbao. Al día siguiente se supo que tenía un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral derecho.

El desprendimiento fue confirmado luego de varios estudios y los médicos, según informa Clarín, definieron que el mediocampista tiene que pasar por el quirófano, y el tiempo que demanda su recuperación excede al Mundial.

Si bien el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantenía una mínima esperanza de que Lo Celso esté a disposición, con esta confirmación el ex Rosario Central se despide de la cita mundialista.

“Le dije a Lo Celso que la salud del jugador es lo primero, no vamos a tomar un riesgo que no sea normal, todo lo que sea un riesgo innecesario para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, sin ninguna duda, después pensamos en lo individual… Son chicos que han estado con nosotros desde el primer dia, eso pesa, lo sentimos, pero siempre ponemos por delante el bien del equipo”, había dicho Scaloni antes de viajar a Doha.

Los números de Giovani Lo Celso en la Selección Argentina

Giovani Lo Celso fue el máximo asistidor (5) de Argentina en las Eliminatorias, el 4º futbolista con más partidos jugados: 35 en la “Era Scaloni”; y el que más pases le dio a Lionel Messi en el presente ciclo, un total de 193, detalla Ataque Futbolero.